Волгоград, 4 октября, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Волгоград и Дижон выходят на новый уровень отношений. Теперь они будут не только «дружить городами», но и активно развивать экономическое партнерство. С такой инициативой выступила французская сторона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города-героя 4 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мамаев курган, Волгоград

Теперь сотрудничество между двумя городами будет развиваться одновременно по пяти направлениям. Основным станет экономика, именно на сегодняшний день выходит на первый план в отношениях между Волгоградом и Дижоном. Среди других направлений совместного взаимодействия — высшая школа, культура, туризм и межмуниципальные связи.

Это закреплено в соглашении о партнерстве между городами-побратимами, которое накануне было заключено в Волгограде на 2016 — 2020 годы. Подписи под документом поставили глава Волгограда Андрей Косолапов и мэр Дижона Франсуа Ребсамен.

«Волгоград и Дижон подтверждают свою готовность объединить усилия и развивать двустороннее партнерство», — говорится в соглашении.

Как напомнил Франсуа Ребсамен, Волгоград является первым побратимом с французскими городами. Это произошло в 1959 году, и было приурочено к визиту Хрущева во Францию.

«С того года наши связи не прекращались, но пришло время перейти к более серьезным отношениям. Последние годы Волгоградский регион очень динамично развивается, поэтому, говоря о побратимских связях Волгограда и Дижона, можно сказать, что мы в начале большого пути», — добавил градоначальник.

В свою очередь, глава Волгограда отметил важность подписанного документа.

Добавим, что в состав делегации, которая прибыла в Волгоград, вместе с мэром города, а в недавнем прошлом министром правительства Франции Франсуа Ребсаменом, в город на Волге прибыли заместители мэра Дижона по международным связям и туризму, ведущие представители пищевой индустрии, образования и науки Франции. Визит гостей продлится до 5 октября. За это время намечен ряд встреч с руководством администрации Волгоградской области и главой Волгограда, совещание по вопросам сотрудничества двух городов в сфере высшего образования, презентация туристических потенциалов Волгограда и Дижона и подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма. Кроме того, для волгоградских рестораторов и кулинаров французская сторона проведет мастер-классы, состоится и публичное гастрономическое мероприятие с представлением продукции французских производителей.

Напомним, у Волгограда — 21 город-побратим. В их числе, Ковентри (Великобритания, с 1944 года), Острава (Чехия, с 1948 года), Кеми (Финляндия, с 1953 года), Льеж (Бельгия, с 1959 года), Дижон (Франция, с 1959 года), Турин (Италия, с 1961 года), Порт-Саид (Египет, с 1962 года), Ченнаи (Индия, с 1967 года), Хиросима (Япония, с 1972 года). Также в этом списке и два немецких города — Кельн и Хемнитц (с 1988 года), китайский Цзилинь (с 1994 года), сербский Крушевац (с 1999 года), польский Плонск (с 2008 года), Измир (Турция, с 2011 года), Чэнду (Китай, с 2011 года), Ортона (Италия, с 2014 года).