Белокуриха, Алтайский край, 4 октября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. На ипподроме «Алтай» (Новотырышкино, Смоленский район) подвели итоги конноспортивных соревнований, посвященных закрытию бегового сезона. Как сообщила специалист по связям с общественностью АО «Курорт Белокуриха» Станислава Паулина, разыграны были самые дорогостоящие призы Сибири общим фондом около 2 млн рублей.

ЗАО «Курорт Белокуриха» Победители конноспортивных соревнований, посвященных закрытию бегового сезона на ипподроме «Алтай»

ЗАО «Курорт Белокуриха» Фрагмент соревнований на ипподроме «Алтай» (Новотырышкино, Смоленский район Алтайского края), посвященных закрытию бегового сезона

По оценке сотрудника ипподрома «Алтай» Виктории Фартышевой, лошади ипподрома «Алтай» выступили весьма достойно.

В первом заезде для двухлетних лошадей первое место занял жеребец по кличке Гарем под управлением Дмитрия Свиридова. Голову на финише ему уступила Лолита, пришедшая в ту же резвость под управлением Вадима Кравцова. В призе «Талантливого» выиграла Мисс Мира (владелец ООО «Агро-Сибирь»), за которой подошли рекордистки сибирских ипподромов — Басма, принадлежащая ООО «Тройка-М», и Гастроль из Красноярского края.

ЗАО «Курорт Белокуриха» Фрагмент соревнований на ипподроме «Алтай» (Новотырышкино, Смоленский район Алтайского края), посвященных закрытию бегового сезона

А вот в самом дорогом призе «Золото Алтая», само «золото» досталось хакасскому жеребцу по кличке Кинкеннону Ганноверу, серебро завоевал рекордист сибирских ипподромов Бахус из Казахстана, а «бронза» досталась жеребцу АО «Курорт Белокуриха» Старо Хайлендеру.

Всего за два дня соревнований прошло более 20 заездов. Победы в призах «Приправы», «Ассоциации конников юго-восточной зоны Алтайского края» и «Мемориал Касименко» остались на ипподроме «Алтай».

ЗАО «Курорт Белокуриха» Фрагмент соревнований на ипподроме «Алтай» (Новотырышкино, Смоленский район Алтайского края), посвященных закрытию бегового сезона

В двух гитах подряд на приз «Дерби» победу одержала неоднократная рекордистка ипподрома Фонограмма, ставшая лучшей четырехлеткой сезона. Приз имени «Первача» оказался в коллекции Советского района, приз «Крепыша» уехал в Новосибирск вместе с Саботажем, победителем «Большого Сибирского Круга-2016».

В скачке «Гранита-2» победил жеребец Нотариус из Омской области, в призе «Осенний» — Хай Эйвон из Республики Алтай, обошедший на два корпуса жеребца Стейт оф Арт из АО «Курорт Белокуриха».

Фрагмент соревнований на ипподроме «Алтай» (Новотырышкино, Смоленский район Алтайского края), посвященных закрытию бегового сезона

В призе «Улова» для орловских двухлеток победа осталась за Жнецом из Бийского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, завершившийся сезон для алтайских коннозаводчиков был весьма результативным. По итогам юбилейных, десятых соревнований «Большого сибирского круга», команда Алтайского края одержала победу в общем зачете «барнаульского» (III этапа «Большого Сибирского круга», — прим. ИА REGNUM ), набрав 54 балла.

Вторыми стали красноярцы с 30 баллами, третьими — кемеровчане, получившие 29 баллов.

«В регионе сегодня успешно развиваются все отрасли коневодства. Увеличивается число частных коневладельцев, развивается спортивное племенное коневодство. Барнаульский ипподром, Белокурихинский ипподром — это те ипподромы, которые сегодня вносят самый большой вклад», — ранее подчеркивал первый вице-губернатор Алтайского края Сергей Локтев.

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Многие, с кем довелось поговорить в дни проведения соревнований, высказывали мнение, что Алтайский край в очередной раз доказал, что величие и мощь России приумножается Сибирью и Алтайским краем, чьи усилия, во многом, способствуют возрождению народного достояния — орловской породы рысаков.