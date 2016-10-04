Салехард, 4 октября, 2016, 09:01 — ИА Регнум. На Ямале сегодня, 4 октября, впервые проходит всероссийская акция «Большой этнографический диктант», сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь всероссийской акции Юлия Жвакина.

И. Тихий. Экзамен. 1957

Мероприятие запланировано на территории всей России — в 85 субъектах на 800 площадках, сообщиет она. Участниками диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

Специалисты подчеркивают, что диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий — 100.

Региональным координатором площадки на Ямале выступает Национальная библиотека ЯНАО. Всего на участие в проекте от Ямала заявлена 21 площадка. Начало диктанта в 11:00 часов.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование, которое начнется в 13:00 по московскому времени.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на том же сайте 4 ноября. По результатам всероссийской проверки знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.