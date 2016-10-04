Москва, 4 октября, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Котировки Brent 3 октября побновили максимумы конца августа, вплотную подобравшись к сопротивлению в районе 51 долл./баррель. Несмотря на то, что в текущих ценах уже заложен позитив от итогов встречи ОПЕК в Алжире, покупки актива продолжаются. Впрочем, по мнению директора по развитию eToro в РФ и СНГ Павла Саласа, этому в немалой степени способствовали новые вербальные интервенции со стороны нефтепроизводителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«До саммита ОПЕК в Вене страны-производители очевидно будут стремиться максимально нарастить свою долю рынка, чтобы отделаться «малой кровью» при реализации договоренностей об ограничении квот», — пояснил Салас.

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«У Brent мало шансов надолго задержаться над уровнем 50 и уверенно пробиться выше 51. Краткосрочные всплески активности покупателей возможны на дальнейших вербальных интервенциях со стороны членов ОПЕК, однако для стабильного удорожания актива предпосылок нет», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 октября, мировые цены на нефть во вторник утром снижаются, корректируясь вниз после сильного ралли на соглашении стран ОПЕК о совместных действиях для стабилизации нефтяного рынка, По состоянию на 06:30 мск стоимость нефти марки Brent опустилась на 0,24% — до 50,77 доллара за баррель. Нефть марки WTI дешевела на 0,35% — до 48,64 доллара за баррель.