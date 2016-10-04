Берлин, 4 октября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Специалисты, работавшие с данными Зоннебергской обсерватории в Германии, установили, что светимость звезды KIC 8 462 852 в созвездии Лебедя не изменялась в период с 1934 по 1995 год. Вывод ученых опровергает предположение о наличии рядом со светилом искусственных сооружений, говорится в публикации на arXiv.org.

phys.org Обсерватория

Ранее некоторые астрономы, в частности, Брэдли Шефер, заявляли, что светимость звезды KIC 8 462 852 меняется на 22% со строгой периодичностью. Их вывод основывался на материалах миссии Kepler. Ученые предположили, что это явление может говорить о существовании в окрестностях звезды инопланетной станции или кометного облака.

Однако теперь астрономы из России, Германии, Эстонии и США показали, что светимость звезды не менялась. Светило отделяют от Земли 1480 световых лет. Масса и радиус звезды в 1,5 раза превышают размеры Солнца.