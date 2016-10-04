Вашингтон, 4 октября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. На территории Сирии Россия собирается развернуть систему противовоздушной обороны, рассчитанную на поражение баллистических ракет малой и средней дальности: в город Тартус (Сирия) уже прибыли зенитно-ракетные комплексы С-300 ВМ. Об этом сообщили американские представители, передаёт телеканал Fox News.

elrobotpescador.com С 300

Груз пока находится в контейнерах. Уточняется, что такая ПВО сможет осуществлять перехват самолётов и крылатых ракет, которые находятся на вооружении США.

«Ни у «Исламского государства» [организация, деятельность которой запрещена в РФ], ни у «Джабхат ан-Нусра» [организация, деятельность которой запрещена в РФ] нет боевых самолётов, не так ли?» — сказал американский представитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби заявил о прекращении американо-российского диалога по мирному урегулированию в Сирии. С такой инициативой выступил Вашингтон, оставляющий за собой право использовать экстренный канал связи с российскими военными.

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