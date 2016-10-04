Токио, 4 октября, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Власти Японии намерены провести в 2020 году Всемирный саммит роботов, чтобы собрать передовые идеи в области робототехники и ускорить процесс разработки новых роботов, передает 4 октября RT.

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Как пояснил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, организаторы надеются, что на саммите будут представлены лучшие роботы мира и лучшие идеи по их разработке. Предполагается, что в рамках мероприятия пройдет соревнование машин в скорости, качестве и точности работы.

Цель саммита роботов — ускорение процесса создания машин, которые применяются в быту и промышленности, а также при решении социальных проблем. Мероприятие будет приурочено к Олимпиаде 2020 года в Токио. Город, где пройдет саммит, пока не определен.