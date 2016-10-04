Рубцовск, Алтайский край, 4 октября, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Обветшавший тепловой комплекс Рубцовска удалось подготовить к зиме в рекордно короткие сроки. Причем, как подчеркнули сегодня, 4 октября, в Сибирской генерирующей компании, сделано это без потери качества.

Николай Буров. «На дворе зима». 2008 г

«За неполных два месяца энергетики проделали серьезный объем работ, который при обычных условиях выполняется в течение четырех-пяти месяцев», — подчеркнули в СГК.

За это время в третьем по величине городе Алтайского края удалось заменить почти 1,1 км изношенных трубопроводов, которые уже выработали свой ресурс (более 25 лет). Также заменено более 1,5 тысяч единиц запорной арматуры, порядка 70 компенсаторов. По словам директора подразделения СГК в Рубцовске Сергея Климова, сейчас энергетики делают все возможное для того, чтобы у потребителей не было перебоев с подачей горячей воды.

Дело в том, что такая проблема в городе действительно существует и связана она с тем, что в системе теплосетей в городе отсутствует циркуляция. Решить эту проблему поможет только реконструкция системы, которой специалисты СГК намерены заняться в следующем году. Пока же — устраняют повреждения трубопровода: их найдено и устранено уже более 100.

Что касается самих теплоисточников — Южной тепловой станции и 12 малых котельных — то на них также проведен большой объем работ. В частности, осуществлен текущий ремонт двух котлов, а также — оборудования цеха химводоочистки и большого количества вспомогательного оборудования.

По мнению энергетиков, за запасы топлива на зиму можно уже не опасаться: на складе станции уже находится порядка 28 тысяч тонн угля при нормативе в 23,8 тысяч тонн.

Как уже сообщало ИА REGNUM, серьезные проблемы в работе предприятий топливно-энергетического комплекса Рубцовска обозначились давно, и никто из привлекаемых теплоснабжающих предприятий так и не смог с ними справится: долги копились, компании банкротились, а сроки ремонтных работ постоянно срывались.

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Чтобы не заморозить рубцовчан предстоящей зимой, принято решение о привлечении добросовестного инвестора в лице «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Представители компании, побывав в Рубцовске, оценили объем работ и согласились помочь, хотя осознавали, что для модернизации потребуются сотни миллионов рублей, которые нескоро окупятся.

Нарастанию проблем теплогенерации и теплового хозяйства Рубцовска способствовало многолетнее сдерживание тарифов. В 2015 году местные депутаты их повышение не одобрили. Свою ошибку они вынуждены были исправить в этом году, но платить больше за тепло и горячую воду рубцвчане будут только со второго полугодия 2017 года.

Свой дорогостоящий проект Барнаульская тепломагистральная компания, под управлением которой находятся теперь Южные тепловые сети и теплосетевой комплекс Рубцовска, начала реализовать только этой осенью, но ее работникам уже удалось построить перемычку для объединения двух теплосетевых контуров в Рубцовске.