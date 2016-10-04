Москва, 4 октября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги по нефти 3 октября завершились ростом на 1,6%. Цена достигла важной зоны сопротивления $51,12−51,15. Нефтетрейдеры стали закладывать в цены достигнутую на прошлой неделе договоренность стран ОПЕК снизить добычу до 32,5−33 млн баррелей в сутки с текущих 33,25 млн баррелей в сутки. Новая встреча картеля состоится в конце ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Если смотреть на рынок глазами покупателя, то им нельзя останавливаться на текущем уровне. Нужно обязательно сходить за стопами по коротким позициям к 51,55, иначе бычий импульс начнёт угасать, а боковое движение затянется до ноября.

До уровня $53 все свободно. Для наступления нужно выбирать коррекционное движение доллара на рынке Форекс. Если на фоне коррекции цена на нефть упадёт ниже $49,80, это станет первым сигналом ослабления покупателей. Сейчас ситуация по движению схожа с динамикой цен за период с 11 по 19 августа.