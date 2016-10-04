Лондон, 4 октября, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Десять стран мира приняли на себя основную нагрузку миграционного кризиса, так как на их территории находится более половины от общего числа беженцев, заявила организация Amnesty International, сообщает 4 октября France Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Согласно докладу Amnesty International, 56% беженцев расположено на территории 10 стран мира, совокупный ВВП которых составляет всего 2,5% от мирового. Amnesty International считает, что многие богатые страны мира уклоняются от преодоления миграционного кризиса, т.к. принимают «наименьшее количество» беженцев и продолжают сокращать это количество.

«Решение вопроса не исчерпывается отправкой денежной помощи. Богатые страны не могут просто заплатить за то, чтобы держать людей в других странах», — утверждает Amnesty International.

Напомним, согласно статистическим данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, наибольшее количество беженцев расположено на территории Иордании, которая приняла более 2 млн 700 тыс. человек, затем идет Турция (более 2 млн 500 тыс. беженцев). В Пакистане находится около 1 млн 600 тыс. беженцев, а в Ливане более 1 млн 500 тыс.

Среди оставшихся шести стран находятся: Иран, Эфиопия, Кения, Уганда, Демократическая Республика Конго и Чад.