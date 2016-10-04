Москва, 4 октября, 2016, 08:12 — ИА Регнум. Российские компании в рамках реализации «закона Яровой» приступили к решению задачи по получению доступа к переписке пользователей WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram и Skype для дешифровки трафика. Об этом пишет во вторник, 4 октября, газета «Коммерсантъ».

yoda.ro Мессенджеры

По данным издания, компания Con Certeza, которая разрабатывает системы технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) на сетях операторов связи, уже ищет подрядчика для проведения такого исследования.

В распоряжении газеты оказалась переписка сотрудников Con Certeza со специалистами одной из компаний РФ в сфере информационной безопасности (ИБ). Подлинность переписки подтвердили технический специалист и гендиректор этой ИБ-компании.

«Примерный состав работ такой: рассмотреть основные мессенджеры — WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Telegram, Skype для платформ iOS и Android, — говорится в письме сотрудника Con Certeza. — Подготовить экспертное заключение по возможности перехвата чувствительных данных, то есть идентификаторов сторон общения, паролей, сообщений, при работе с копией трафика, и продемонстрировать прототип, если есть возможность». Предполагаемый подрядчик должен провести ту же самую работу и с MITM (атака Man-In-The-Middle).

В переписке указано, что оплата дешифрования по каждому мессенджеру составляет 130 000 рублей за выполнение основной части исследования и 230 000 рублей бонуса — «в случае получения идентификаторов сторон либо текста при использовании MITM».

Специалистом Con Certeza указано, что цель исследования — «реализация или аргументация о невозможности реализации в системах СОРМ согласно нормативным требованиям к операторам сотовой связи».

Отметим, что представители Viber, Telegram, WhatsApp и Facebook Messenger отказались от комментариев на данную тему.

Напомним, пакет антитеррористических поправок в законодательство, предложенный депутатом Ириной Яровой и главой комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым, был принят минувшим летом. В частности, документ обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о разговорах и переписке пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.