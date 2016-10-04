Элиста, 4 октября, 2016, 08:02 — ИА Регнум. В Калмыкии задолженность потребителей за природный газ на начало сентября составила 642 млн рублей. Так, по данным министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики, перед АО «Газпром газораспределение Элиста» долг достиг 226 млн рублей, перед ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» — 416,3 млн рублей. Самым крупный долг накопило ОАО «Энергосервис» города Элисты. Компания задолжала поставщику газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» 415,4 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры 4 октября, наибольший объем задолженности за потребленные энергоресурсы имеют предприятия жилищно-коммунального комплекса республики (управляющие компании, предприятия ЖКХ) и население.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Значительных размеров достигла и задолженность потребителей за тепловую энергию. На начало первого осеннего месяца она достигла почти 170 млн рублей, в том числе бюджетные потребители задолжали 1,9 млн руб., управляющие компании — 108,7 млн рублей, население — 54,3 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер задолженности увеличился на 14 млн рублей.

Как отметили в надзорном ведовстве, факты несоблюдения законодательства в сфере ЖКХ, ущемления прав граждан в этой области по-прежнему актуальны для республики. Всего в текущем году прокурорами было выявлено 110 нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены 37 виновных лиц, один чиновник получил предостережение.

Так, закон нарушали органы местного самоуправления Юстинского и Ики-Бурульского районов. Здесь переход на поквартирное отопление произвели без согласия жильцов многоквартирных жилых домов. Главе администрации объявлено предостережение. Предостерегли от нарушения закона и трех руководителей управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома Элисты. Они задолжали теплоснабжающей организации АО «Энергосервис» за потребленную тепловую энергию.

«В канун отопительного сезона 2016−2017 гг. органами местного самоуправления, а также потребителями коммунальных ресурсов мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период надлежащим образом не проводятся», — добавили в прокуратуре.

Добавим, что в столице Калмыкии отопительный сезон стартовал 1 октября. Соответствующее постановление подписал глава администрации Окон Нохашкиев. А 27 сентября в связи с понижением температуры воздуха подача тепла началась в Городовиковском районе.