Москва, 4 октября, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Для клиентов Сбербанка, являющихся держателями карт Mastercard, стал доступен сервис бесконтактных платежей Apple Pay, сообщает 4 октября пресс-центр банка.

cleveland.com Бесконтактный платеж Apple Pay

С помощью сервиса Apple Pay можно оплачивать товары и услуги в приложениях и на интернет-сайтах. Для этого не потребуется вводить контактные данные и сведения о счете, достаточно будет прикосновения к Touch ID. Мобильное приложение Сбербанк Онлайн также позволяет настроить Apple Pay.

Такие устройства, как iPhone SE, iPhone 6 и более новые модели, позволят расплачиваться с помощью Apple Pay в магазинах. Владельцы iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделей смогут использовать Apple Pay для оплаты в приложениях или в Safari. Отмечается, что торговые точки, принимающие оплату по бесконтактной технологии Mastercard, находятся в 77 странах мира, а их число превышает 6 млн.