Барнаул, 4 октября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Региональная диспетчерская служба лесной охраны обнародовала данные об обстановке с лесными пожарами, которые были зарегистрированы с начала пожароопасного сезона — 16 апреля, 2016 года.

Светлана Шаповалова Алтайский лес

С этого времени на землях лесного фонда в общей сложности произошло 253 пожара: огнём пройдена площадь 357,85 га. На тушении было задействовано 1448 работников ПХС, 490 автоцистерн и 190 тракторов. Общий налёт воздушными судами составил 330 час. 15 минут.

В качестве основных причин возникновения лесных пожаров (145) лесники называют нарушение населением правил пожарной безопасности на природных объектах. На второе место по лесным возгораниям в этом сезоне вышли грозовые разряды (88), на третье — сельхозпалы (20).

В алтайском лесоуправлении отмечают, что зв прошедшие сутки на землях лесного фонда в Алтайском крае пожаров допущено не было.

Как уже сообщало ИА, из-за высокой вероятности природных пожаров, установившейся в регионе «летней» погоде, уже в апреле алтайские власти ввели особый режим.

В 2015 году пожароопасный сезон в регионе также был объявлен в апреле, но пожаров фиксировалось меньше (257 лесных пожаров общей площадью 338,11 га).