Москва, 4 октября, 2016, 07:26 — ИА Регнум. МИД РФ выразил сожаление в связи с решением Вашингтона разорвать российско-американский диалог по перемирию в Сирии. По мнению Москвы, США готовы пойти «на сделку с дьяволом «ради свержения президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

Несмотря на переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри, нацеленные на нормализацию положения вокруг Алеппо, Вашингтон не поддержал готовность России объявить в этом районе новую 72-часовую «гуманитарную паузу» и выступил против отвода боевиков и правительственных сил от дороги «Кастелло» для доставки гуманитарной помощи в Алеппо.

В МИД РФ отметили, что США никогда не оказывали реального давления на террористическую группировку «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая использовала перемирие лишь для перегруппировки и продолжала «кровавые вылазки». У Москвы «крепнет впечатление», что в стремлении свергнуть Асада Вашингтон готов «заключить сделку с дьяволом», то есть пойти на союз с «отъявленными террористами».

«Если Сирия в результате американских решений окажется объектом новых ударов террористов, вина падет на Белый дом», — говорится в сообщении МИД РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил о прекращении американско-российского диалога по мирному урегулированию в Сирии по инициативе США. При этом он уточнил, что экстренный канал связи с российскими военными США продолжат использовать для предотвращения возможных инцидентов между войсками.