Барнаул, 4 октября, 2016, 06:10 — ИА Регнум. Прогнозы алтайских агрономов сбылись: несмотря на летние природные катаклизмы (сильнейшие ливни и град), региону удалось вырастить внушительный урожай зерновых и зернобобовых культур. Их уборка еще продолжается, но валовый сбор зерна составил уже более 5 миллионов тонн. Об этом сегодня, 4 октября, со ссылкой на начальника Главного управления сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева сообщает официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова Уборка зерновых в Алтайском крае

Погодные условия благоприятствуют уборке и других культур: подсолнечник обмолочен с 23% площадей, сахарную свеклу убрали с 48% площадей. По оценке Александра Чеботарева, алтайские предприятия в полном объеме засыпали семена для проведения будущей посевной. Выше потребности заготовили кормов для зимовки скота.

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Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев в ходе селекторного совещания напомнил, что Алтайский край — один из крупнейших по площади пашни регионов, и подчеркнул, что в этом сезоне регион увеличил объемы применения минеральных удобрений, продемонстрировал положительную динамику в производстве зерна в сравнении с прошлым годом.

Напомним, в 2015 году валовой сбор зерна в первоначально оприходаванном весе составил 3,7 млн тонн, что на 20% больше уровня 2014 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, характерной особенностью уборочной кампании-2016 на Алтае является возобновление работы целого ряда законсервированных элеваторов (Барнаульский, Шипуновский, Ребрихинский и Михайловский элеваторы, — прим. ИА REGNUM ). Для участия в зерновых интервенциях на этих предприятиях проведены дорогостоящие мероприятия по восстановлению и модернизации технологических линий.

По состоянию на 1 сентября 2016 года общий объем зерна интервенционного фонда, размещенного в Алтайском крае, составляет 152 тыс. тонн. В регионе считают, что этот объем достаточен, чтобы сыграть роль «подушки безопасности» при неблагоприятном рынке.