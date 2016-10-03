Москва, 4 октября, 2016, 02:56 — ИА Регнум. Режим прекращения огня в Сирии за сутки 3 октября был нарушен 49 раз террористами и причисляющими себя к оппозиции боевиками. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

«Вооружённые формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из миномётов и стрелкового оружия обстреляли населённый пункт Азизи в провинции Алеппо, квартал Эль-Машарка города Алеппо и населённый пункт Тубал в провинции Латакия. В населённом пункте Айн-эль-Кантара провинции Латакия боевики применили беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством», — говорится в документе.

В провинции Алеппо террористами из РСЗО кустарного производства, противотанковых управляемых ракет, танков, ствольной артиллерии, миномеётов и стрелкового оружия обстреливались населённые пункты Шурфа, Маканис-эд-Дувайри, позиции правительственных войск в районах населённых пунктов Кафер-Сегир, Муслимия, горы Телль-Хамра и крепости Карьят-Халаб, а также кварталы города Алеппо — «1070», Аз-Загра, Рамуси, Эль-Халидия, Хай-эль-Ансари и Эль-Махамед, КПП №1 на дороге Кастелло, артиллерийское училище и цементный завод.

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населённые пункты Хауш-Насри, Дума, Арбил и Кабун, больницы Ибн-Сина, школы медицинской службы населённого пункта Хараста, электростанция и средняя школа в Джаубаре, а также позиции правительственных войск в районах населённых пунктов Джаубар, Арбил, Хараста, Телль-эль-Курди и Эр-Рихан.

В провинции Хама были обстреляны населённые пункты Махарда, Крах, Шаджар и позиции правительственных войск в районах населённого пункта Скандария.

Подчёркивается, что ВКС России и ВВС Сирии «по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении боевых действий, и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своём расположении, удары не наносили».