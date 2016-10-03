Нью-Йорк, США, 4 октября, 2016, 02:44 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций продолжит работать над перемирием в Сирии, несмотря на решение Вашингтона о разрыве сотрудничества с Москвой, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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Представитель ООН выразил сожаление в связи с тем, что «российско-американские двусторонние переговоры по восстановлению режима прекращения огня в Алеппо и в Сирии в целом не привели к положительному итогу» и закончились приостановкой сотрудничества по вопросу поддержания перемирия, передаёт телеканал НТВ.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил о прекращении американско-российского диалога по мирному урегулированию в Сирии по инициативе США. При этом он уточнил, что экстренный канал связи с российскими военными США продолжат использовать для предотвращения возможных инцидентов между войсками.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с решением руководства США. При этом она отметила, что Вашингтон не выполнил ключевое условие договорённостей для облегчения гуманитарной ситуации жителей Алеппо. «А теперь, видимо, не сумев выполнить эти договоренности, которые сами же вырабатывали, пытаются переложить на кого-то ответственность», — заявила Захарова.