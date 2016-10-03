Бамако, 4 октября, 2016, 02:23 — ИА Регнум. Один миротворец погиб и несколько получили ранения в результате атаки террористов на севере Мали, сообщает Associated Press 4 октября.

TREEAID Мали

Представитель миротворческой миссии ООН в Мали Оливье Сальгадо сообщил, что 3 октября, после минометного обстрела, террористы направили на лагерь два автомобиля с самодельными взрывными устройствами. В результате взрыва один миротворец был убит, пять тяжело раненых солдат были эвакуированы для оказания медицинской помощи.

Сообщается, что ответственность за нападение на лагерь миротворцев пока не взяла на себя ни одна радикальная группировка, действующая в Мали.

Миссия Организации объединенных наций в Мали, которая возглавляется Францией, действует в африканской стране с 2013 года. Многие районы в северном и центральном Мали контролируются «Аль-Каедой» (террористическая организация, запрещена в России), а также союзными им исламистскими и экстремистскими группировками.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября международный трибунал в Гааге приговорил Ахмада аль-Махди аль-Факи, террориста, выходца из Мали, к девяти годам лишения свободы за уничтожение объектов культурного наследия в Тимбукту (Мали) — девяти мавзолеев и мечети XII — XVI вв. Аль-Махди входил в исламистскую группировку «Ансар ад-Дин» (организация запрещена в России) и тесно сотрудничал с руководством «Аль-Каеды в Исламском Магрибе» (организация запрещена в России).