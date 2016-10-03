Вашингтон, 4 октября, 2016, 02:20 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд посетит с визитом Москву для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд в Киеве, 27 апреля 2016 года

Отмечается, что в Москве Виктория Нуланд проведёт встречи с высокопоставленными российскими официальными лицами. Отмечается, что на переговорах будут обсуждаться дальнейшие шагов по реализации Минских соглашений и договорённости контактной группы по урегулированию украинского конфликта.

Как уточняется, в российскую столицу Виктория Нуланд отправится из Брюсселя, где она будет находиться 4 октября.

Напомним, на заседании контактной группы по Украине 21 сентября стороны парафировали рамочное решение о первом разведении сил и средств в Донбассе. Как сообщила пресс-секретарь главы делегации ДНР на переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина, стороны «пришли к консенсусу по всем трём точкам — Петровское (ДНР), Станица Луганская и Золотое (оба ЛНР)».

Согласно документу, участки разведения должны быть не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину. «Разведение сил снимет напряжения на этих участках, а успешная реализация этого документа позволит говорить о разведении сил на других участках», — отметила Талакина.

Вместе с тем в Минске так и не состоялось заседание экономической подгруппы, ответственной за одно из важнейших направлений переговоров. Как сообщил полпред президента России в контактной группе Борис Грызлов, это произошло «из-за отказа украинской стороны вести диалог с одним из представителей Донецка».

В центре внимания контактной группы остаётся гуманитарный вопрос — освобождение насильственно удерживаемых лиц. На заседании представителями Донецка и Луганска была заявлена инициатива об освобождении всех удерживаемых сторонами людей. «Это — 618 человек, удерживаемых украинской стороной, и 47 человек — другой стороной конфликта. Мы надеемся на то, что украинская сторона согласится с этим предложением», — сообщил по итогам встречи Грызлов.