* запрещённая в России организация

Абуджа, 4 октября, 2016, 02:04 — ИА Регнум. Правозащитники исследовали «мотивы», которые сподвигли нигерийцев присоединиться к исламистам «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Fox News 4 октября.

AK Rockefeller «Боко Харам»

Согласно совместному исследованию правозащитников из Finn Chirch Aid и южноафриканского центра Vibrand, половина членов «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединилась к террористической организации, чтобы «мстить военным». «Месть военным» в качестве основного или единственного мотива назвали 60 из 119 человек, опрошенных в реабилитационном центре для бывших боевиков.

«Они убивают невинных людей, которые не являются членами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)… Я думаю, что они намеренно делают это. Так мы и присоединились к группе, чтобы бороться с военными», — цитируется в исследовании мнение «бывшего экстремиста».

К сожалению, в исследовании нет информации, какое отношение к «мести военным» имеют теракты в школах и больницах, массовые казни мирных жителей, использование детей в качестве террористов-смертников и другие военные преступления, которыми «прославилась» группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая считается самой жестокой радикальной организацией в мире.

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ