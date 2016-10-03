Эль-Хасака, Сирия, 4 октября, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Число жертв взрыва на, совершённого смертником на свадьбе в сирийском городе Эль-Хасака, возросло до 30 человек, передаёт агентство SANA.

Взрывное устройство

По уточнённым данным, ранения в результате взрыва получили не менее 90 человек. Среди пострадавших оказался журналист агентства Хаваль Иса.

Как передавало ИА REGNUM, врыв произошёл 3 октября рядом со свадебным залом в городе Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. По предварительным данным, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник, проникший в помещение, где проходила свадебная церемония.

Ответственность за атаку до настоящего времени не взяла на себя ни одна из группировок.