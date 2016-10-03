Москва, 4 октября, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Попасться при передаче составляющих государственную тайну документов — это полный провал для разведчика. Так прокомментировал в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 задержание кадрового сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Романа Сущенко член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

Полный провал

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«Те уликовые материалы, на которых он взят, настолько серьёзные, что мы в ближайшее время, наверно, увидим от Федеральной службы безопасности, что этот журналист собирал, и это не то, что он писал», — заявил спикер.

По его словам, для любой контрразведки является большой удачей взятие шпиона с поличным. Однако, напротив, задержание на встрече с агентом при передаче документов, тем более составляющих государственную тайну особой важности, — это полный провал для разведчика.

«Когда мы видим его, я не думаю, что мы можем сказать, что он переживает сейчас самые лучшие чувства. Провал — это и психологический удар, и понимание того, что у тебя впереди неизвестность. И как она пойдёт, в каком направлении, сложно сказать. Мне кажется, у него будет сложный период, связанный с дачей показаний по работе с агентурой в РФ», — заключил Игорь Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, кадровый сотрудник ГУР Минобороны Украины Роман Сущенко был задержан в Москве 3 октября. По данным ФСБ России он собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности ВС и войск Нацгвардии РФ. Утечка эти данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. На данный момент в рамках возбуждённого уголовного дела ведётся расследование.