Лампедуза , Италия, 4 октября, 2016, 01:30 — ИА Регнум. «День памяти жертв миграции» в Италии омрачился новыми жертвами среди беженцев, сообщает Associated Press 4 октября.

Беженцы

Береговая охрана сообщает, что к вечеру 3 октября число нелегальных мигрантов из Африки, «спасенных» в море вблизи Италии, составило 6055 человек. Нелегальные мигранты добрались до Италии на резиновых лодках и двух самодельных плотах.

Также спасатели обнаружили девять тел погибших, в том числе тело беременной 23-летней беженки, которые утонули в Средиземном море.

Резкий «всплеск» миграции связан с погодой — Средиземное море между Ливией и Италией весь день оставалось спокойным, впервые после нескольких дней шторма.

Читайте также: Премьер-министр Италии готов в одиночку решать проблемы с беженцами

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Италии на острове Лампедуза проходят мероприятия, посвященные «Национальному дню памяти жертв миграции». 3 октября 2013 года, в результате крупнейшего кораблекрушения в истории «центрально-средиземноморского маршрута» миграции, в водах Средиземного моря утонуло 386 человек.

Читайте также: В августе Италия приняла 23000 мигрантов

По данным агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, только за август в Италию прибыло 23 000 беженцев. Общее число мигрантов, выявленных на маршруте из Ливии, ставшем «магистральным» путем беженцев в Европу после заключения сделки между ЕС и Турцией, за первые 8 месяцев текущего года составило 117 900 человек. 15 сентября Мартин Коблер, глава миссии ООН в Ливии, сообщил, что на африканском берегу примерно 235 000 мигрантов «ожидают своей очереди» и ищут способ, чтобы переправиться в Италию.