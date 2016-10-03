Москва, 4 октября, 2016, 01:01 — ИА Регнум. Государственная дума уже в пятницу, 7 октября, может ратифицировать соглашение о бессрочном размещении российской авиационной группы в Сирии. Об этом сообщил Леонид Слуцкий, кандидатура которого на пост главы международного комитета поддержана парламентскими фракциями, передаёт Life.

Минобороны.рф Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«Скорее всего, Госдума рассмотрит вопрос о ратификации этого соглашения в пятницу», — сказал Леонид Слуцкий.

В свою очередь источник РИА Новости в международном комитете Госдумы заявил, что ратификация соглашения может рассматриваться как реакция на отказ США от сотрудничества с российской стороной по Сирии.

«Дума может среагировать решением по ратификации по авиационной группировке в Сирии. И это будет лучшим заявлением», — сказал собеседник агентства.

Напомним, российско-сирийское соглашение было заключено 26 августа 2015 года в Дамаске. На ратификацию в Госдуму документ был внесён в начале августа текущего года.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил о прекращении американско-российского диалога по мирному урегулированию в Сирии по инициативе США. Представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с позицией руководства США.

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