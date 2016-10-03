Москва, 4 октября, 2016, 01:37 — ИА Регнум. Внешний вид задержанного ФСБ Романа Сущенко говорит о том, что он никогда не был журналистом. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, сегодня все разведывательные службы мобилизованы на то, чтобы получить в России максимальную информацию.

lidovky.cz Места лишения свободы

Читайте также: ФСБ: В Москве задержан полковник Минобороны Украины за шпионаж

«Посмотрите на него: журналисты не имеют такой внешности, такого задумчивого взгляда, что карьера закончилась. Для разведки подобный провал — это всё. Вот потом он пойдёт в журналистику вспоминать свои будни в Лефортовской тюрьме», — прокомментировал либерал-демократ.

Владимир Жириновский добавил, что сегодня все разведывательные службы мобилизованы на то, чтобы получить в России максимальную информацию. Это происходит в условиях возможного обострения обстановки в Сирии и на Украине.

«Им нужна информация, чтобы не было провала перед выборами в США. Им нужны хоть какие-то мало мальские победы на украинском фронте, на сирийском фронте, просто получить какой-то компромат изнутри, что у России сверхмощные вооружённые силы, что они готовят какой-то план типа Барбаросса, но наоборот», — уверен спикер.

«Под видом журналистов многие страны направляют своих людей за рубеж, но они работаю как шпионы и разведчики, — отметил Жириновский. — И за него напишут несколько статей. Это вот шпион: скорее суд, лет 20 ему дать и в Сибирь, в лагеря».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 октября, в Москве был задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Роман Сущенко. Он собирал информацию о деятельности российских Вооружённых сил. В украинских же СМИ написали, что Сущенко является журналистом и работал в Париже.