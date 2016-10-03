Нью-Йорк, США, 4 октября, 2016, 00:26 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций «глубоко сожалеет» о прекращении российско-американского диалога по Сирии, сообщает Reuters 3 октября.

ООН. Карикатура журнала «Крокодил». 1951

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил «глубокое сожаление в связи с тем», что Соединенные штаты решили прервать диалог о мирном урегулировании в Сирии, однако отметил, что «мировое сообщество продолжит энергичные действия в целях политического урегулирования» конфликта.

«ООН никогда не допустит для сирийского народа существования в условиях бесконечного ожесточенного конфликта», — говорится в заявлении спецпосланника.

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Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 3 октября, официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби заявил о прекращении американско-российского диалога по мирному урегулированию в Сирии по инициативе США. Представитель МИД России Мария Захарова выразила официальное сожаление в связи с позицией руководства США.