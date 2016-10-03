Йошкар-Ола, 4 октября, 2016, 00:25 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Леонид Маркелов считает инициативу главы совета фонда Центра стратегических разработок и экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина об ограничении роста зарплат бюджетников разумным. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Регион 12».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Заявление Кудрина — разумное. Если нет денег поднимать зарплату — не надо ее поднимать. Поднимать зарплату — это обманывать людей. Сейчас выборы были, кто чего не обещал. В том числе, поднять зарплату. Невозможно это сделать, потому что нет дополнительных доходов, за счет которых нужно поднимать зарплату. Для того, чтобы зарплату поднять, нужно сначала денег заработать. Ну представьте себе, нужно построить предприятие, которое будет платить определенную сумму налога, допустим 100 млн. Вот на эту сумму можно поднять зарплату, построить дороги, что-то еще сделать. А если нет этого предприятия, нет доходов — откуда брать? В кредит? Это неразумно», — пояснил Маркелов свою позицию.

Однако он успокоил граждан республики, заверив: «Регион это никак не коснется, потому что мы как платили зарплату, так и будем ее платить».

По его мнению, «дискуссионная площадка носит характер обсуждений, но ни в коем случае не программных заявлений». «Поэтому нам на это обращать внимание не следует», — убедительно добавил глава Марий Эл.

В то же время Маркелов рассказал, что правительство республики приняло программу развития дорог до 2020 года. «Посмотрите, республика как меняется. Это абсолютно текущая деятельность наша. И не стоит на этом заострять внимание», — отметил руководитель региона. По словам Маркелова, дорожная программа «ни в коем случае не сокращается, наоборот, увеличивается расход». «От года в год мы выделяем денег больше, чем в предыдущий год. В 2016-м мы дали больше на дороги, чем в 2015-м. В 15-м больше, чем в 14-м году», — подчеркнул Маркелов, однако конкретные цифры роста финансирования программы не уточнил.

Комментируя начало отопительного сезона в республике глава Марий Эл почему-то вспомнил медиа-ресурсы. «Я слежу за средствами массовой информации и, конечно, оппозиционные СМИ пытаются людям головы опять затуманить о том, что что-то не подготовлено к зиме. Поверьте мне — республика готова к зиме», — подытожил Маркелов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках Международного инвестиционного форума на деловом завтраке Сбербанка «Бюджетный пирог: как его разрезать лучше» Кудрин предложил отложить реализацию майских указов в части роста зарплат бюджетников.

«Я бы сегодня сделал более длительный срок на выполнение этих указов, отложил, чтобы более оптимально выполнять в условиях сжатого бюджета эти обязательства. Эти цели нужно оставить на более долгосрочный период, но сейчас с учетом того, что у нас экономика падала и рост доходов не будет таким быстрым, нужно наращивать зарплату только по мере наращивания доходов», — считает он.

По словам Кудрина, если стоимость рабочей силы в бюджетной сфере будет наращиваться, то возникнут перекосы в реальном секторе, в котором зарплаты не будут расти такими высокими темпами.