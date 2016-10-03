Симферополь, 3 октября, 2016, 23:57 — ИА Регнум. В ряде районов Крыма возникли перебои с электроснабжением. Об этом сегодня, 3 октября, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра энергетики Крыма Светлану Бородулину.

Дмитрий Налбандян. Ялта. 1977

Она сообщила, что произошел перебой с подачей электроэнергии по энергомосту, проходящему по дну Керченского пролива. «Есть внеплановое ограничение мощности на 120 мегаватт, оно произошло внепланово и без предупреждения. Подача электроэнергии по энергомосту должна быть восстановлена в ближайшие три часа», — заявила Бородулина.

Она уточнила, что из-за перебоев с электроснабжение было отключено уличное освещение в Севастополе, Симферополе, Евпатории, Ялте и Феодосии.

По неподтвержденным данным авария произошла из-за проблем в высоковольтных сетях Крыма.