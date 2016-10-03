Радио REGNUM: второй выпуск за 3 октября
Москва, 3 октября, 2016, 23:57 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Владимир Путин выдвинул условия возобновления соглашения об утилизации плутония;
- США прекратили сотрудничество с Россией по Сирии;
- Хакеры Fancy Bears опубликовали новые списки спортсменов, употребляющих допинг;
- Глава Министерства образования и науки настаивает на письменных экзаменах для абитуриентов;
- Возбуждено уголовное дело по факту ослепления пациентов клиники в Москве;
- В Великобритании зафиксирован первый случай излечения от ВИЧ.