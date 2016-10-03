Эль-Хасака, Сирия, 3 октября, 2016, 23:12 — ИА Регнум. Рядом со свадебным залом в сирийском городе Эль-Хасака смертник подорвал бомбу, передаёт ABC News со ссылкой на курдские СМИ и сирийских активистов.

Свадебные цветы

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что погибли по меньшей мере 14 человек. Число жертв может вырасти. Курдское «Хавар» подтвердило сообщение об атаке.

Сирийские курды контролируют большую часть провинции Эль-Хасака, но правительство Сирии удерживает некоторые укрепрайоны.

По всей видимости, к нападению причастны боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), периодически устраивающие атаки против курдов.