Владимир, 3 октября, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Во Владимирской области начнет работать двухэтапная процедура отбора подрядчиков, которые будут делать капитальный ремонт. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона. Новый подход заключается в том, что в области появится реестр квалифицированных подрядчиков, которые смогут принимать участие непосредственно в аукционах.

Ремонт

Составлять реестр будет департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области.

«Аукционы будут проводиться по принципу снижения цены, при этом установлен определенный «фильтр» для участников, которые снизили цену более чем на 25 процентов. Таким участникам придется предоставлять дополнительное обоснование снижения цены и увеличивать размер обеспечения», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее владимирские депутаты одобрили поправки в региональный закон, согласно которым с подрядчиков, выполняющих капремонт, будет браться задаток. Деньги будут возвращены предприятиям в случае, если к качеству и срокам не будет претензий. Если же претензии будут, то деньги будут использоваться для выплаты штрафов и пени.

В 2016 году планируется отремонтировать 500 многоквартирных домов. На ремонт планируется потратить почти 720 млн рублей.