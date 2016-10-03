Минск, 3 октября, 2016, 22:49 — ИА Регнум.



Логотип «Энергетической хартии»

Постпред Белоруссии при Евросоюзе Александр Михневич 30 сентября провел переговоры с генсеком секретариата «Энергетической хартии» Урбаном Руснаком, выработав «алгоритм совместных шагов по продвижению белорусских интересов в рамках EU4Energy». Об этом 3 октября проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе встречи стороны обсудили участие Белоруссии в работе Энергетической хартии, текущие тенденции в межгосударственных отношениях в регионе ответственности организации. Урбан Руснак представил результаты работы секретариата Энергетической хартии с министерством энергетики Белоруссии по подготовке участия нашей страны в реализации программы технической помощи Евросоюза EU4Energy и имеющиеся перспективы для сотрудничества», — сказано в сообщении МИД РБ.