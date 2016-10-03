Архангельск, 3 октября, 2016, 22:21 — ИА Регнум. В интеллектуальном центре САФУ прошел круглый стол на довольно острую и актуальную тему для Архангельской области — сохранение объектов историко-культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе САФУ.

solovky.ru Звонница Соловецкого монастыря

По словам начальника управления государственный охраны объектов культурного наследия министерства культуры Архангельской области Виталия Охремчука, отличительной чертой Архангельской области является ее уникальное культурное наследие. На ее территории находится объект, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — Соловецкий историко-культурный комплекс. В свод особо ценных объектов культурного наследия входят музей деревянного зодчества «Малые Корелы», Соловецкий музей-заповедник. Также на территории области имеются два исторических поселения федерального значения — Каргополь и Сольвычегодск. Всего в регионе имеются 1833 объекта культурного наследия — это около полутора процентов от общего количества подобных объектов на территории РФ.

Одной из проблем по сохранению культурного наследия является то, что большое количество объектов (923) в области не имеет собственника или законного владельца.

Еще одно затруднение вызывают дополнительные обязательства, что накладывает на собственника здания его признание объектом культурного наследия. С другой стороны, никаких компенсаций это бремя не предполагает.

Больной вопрос также связан с жильцами объектов культурного наследия. Жилые дома, которые уже находятся в неудовлетворительном состоянии, не попадают в программу капитального ремонта, которая не работает в отношении памятников. Кроме того, ремонтно-реставрационные работы стоят дороже, чем просто капитальный ремонт, и должны выполняться лицензированными организациями, имеющими право на данные работы. Этот вопрос, по словам докладчика, необходимо проработать на законодательном уровне.

«Государство также должно вкладывать финансы для решения всех накопившихся в отрасли проблем. Оно должно отдавать себе отчет, что именно по его воле зданию был присвоен определенный статус. Данный объект уже важен не только для собственника или жильца, но и для муниципального образования, субъекта РФ или России в целом», — отметил Виталий Охремчук.

В дискуссии, развернувшейся в дальнейшем, активное участие приняли и представители САФУ.

Профессор кафедры языков северных стран и межкультурной научной коммуникации Наталья Дранникова акцентировала внимание на «катастрофической» ситуации с фольклором в Архангельской области. Творческие коллективы теряют свои аутентичные тексты, нарушается взаимодействие между культурными организациями, отношение к фольклору теперь скорее развлекательное. Одним из путей выхода из данной ситуации Наталья Дранникова видит «союз науки и практики».

Заведующий кафедрой отечественной истории Михаил Супрун призвал обратить внимание на тяжелую ситуацию в музейной сфере. Сейчас разваливается Музей авиации Севера в аэропорту Талаги. Не лучше ситуация с музеем на острове Мудьюг. Необходимо обратить внимание и на проблему застройки археологических памятников — например, набережной Северной Двины. По словам докладчика, при этом никаких археологических разведок не проводится. Еще одним проблемным вопросом является разграничение полномочий по охране памятников. Данную ситуацию Михаил Николаевич объяснил на примере техники времен Второй мировой войны. Остатки военного самолета, полученного по ленд-лизу, могут заинтересовать как область, так и Министерство обороны РФ, так и США — страну, поставившую этот самолет. Каждая из сторон считает, что этот самолет принадлежит ей. Михаил Николаевич высказал предложение решить данные противоречия на законодательном уровне с привлечением юристов.

Доцент кафедры отечественной истории Мария Шульгина высказалась на тему археологических и реставрационных работ в Соловецком монастыре. По ее мнению, на всю работу отводится три года, что является крайне малым временным промежутком для работ такого плана. В итоге серьезно страдает как качество ремонта, так и сохранение исторического наследия — застройщики проводят свою работу без консультаций с археологами, в ходе работы уничтожаются культурные слои, сохраняющие следы деятельности людей прошлого. Допускать подобную спешку при проведении ремонтно-реставрационных работ нельзя, необходимо учитывать задачи археологических исследований.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе проверки региональной прокуратуры установлены факты утраты объектов культурного наследия «Доходный дом Патрушева», «Усадьба Г.Ф. Карельского: Надворная постройка», ряда комплексов городских причалов в Архангельске.

В прокуратуре отмечают, что министерство культуры Архангельской области мер, направленных на проведение государственной историко-культурной экспертизы, не предпринимает. Указанные нарушения свидетельствуют об отсутствии достоверного государственного учёта объектов культурного наследия и их государственной охраны, препятствуют правам граждан на доступ к культурным ценностям.

В этой связи прокурор Архангельска обратился в суд с административными заявлениями о признании незаконным бездействия министерства культуры области, которые удовлетворены.