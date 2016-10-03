Оренбург, 3 октября, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации считает, что российский малый бизнес следует перевести с упрощенной системы налогообложения на общую более плавным способом, а именно: повысив для малых предприятий, использующих упрощенную систему, порог выручки до 150 млн рублей и дав регионам возможность самим отрегулировать вопрос по налогу на прибыль. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнес-кругов Оренбургской области, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов Оренбургской области

В ходе общения с президентом один из предпринимателей заявил, что его сельскохозяйственное предприятие не готово резко поменять упрощенную систему налогообложения на общую, и попросил Путина сделать подобный переход более плавным.

Путин ответил, что в этом вопросе вполне можно использовать комбинированный подход. «Скажем, сохраним существующий льготный режим до 150 миллионов рублей выручки. И плюс ещё дадим возможность регионам таким образом отрегулировать вопрос, связанный с налогом на прибыль», — предложил российский лидер.

Напомним, упрощенной системой налогообложения могут пользоваться организации с числом сотрудников не более 100 человек и выручкой до 60 миллионов рублей. Эта система упрощенного налогообложения была введена для того, чтобы вывести малый бизнес «из тени». Минфин предлагает повысить порог для использования упрощенной системы налогообложения вдвое — до 120 миллионов рублей.