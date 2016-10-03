Рим, 3 октября, 2016, 22:10 — ИА Регнум. «Год. Прошел целый год с момента первого российского воздушного налета в Сирии, в период с 30 сентября по 1 октября 2015 года. Трагический подсчет трупов говорит о более 3800 гражданских лицах, погибших под бомбами Москвы. Данные невозможно проверить, потому что пропагандистская война ведется на многих фронтах. Одно можно сказать наверняка. Спустившись на поле боя, русские выиграли от сирийского конфликта очень много», — пишет итальянский онлайн-журнал Avvenire.it.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ошибка

Россия также обвиняется в том, что «на глазах у всего мира проводила испытания нового оружия в Сирии, с демонстрацией военной силы, которая множится на избыточных военных заказах». В 2015 году оборот России от продажи оружия, по данным издания, превысил 14 млрд долларов. Сегодня заказы выросли до 56 млрд, как это было в рекордном 1992 году, и Кремль подсчитывает деньги. «Он широко финансирует свои военные усилия как в торговле оружием, так и в геополитическом плане. Поддерживая президента Башара Асада, Россия гарантировала себе постоянное окно на Восточном Средиземноморье».

Далее сообщается о «темных сторонах» российского вмешательства в Сирии. А именно на излюбленную тему западных СМИ: «Россия бомбит неправильно, а вот США — совсем другое дело. Например, воздушные удары России были крайне неточными. Отсутствуют управляемые боеприпасы, и изобилуют кассетные бомбы. Между тактикой Москвы и Вашингтоном лежит пропасть. Вашингтон исключил (на данный момент) любые налеты на городские центры. Заставил союзников применять сначала механизм проверки: прежде чем разрешить атаку для самолетов, американцы сначала используют беспилотные летательные аппараты. Пространство для маневра у США сводится к защите гражданских лиц, простых людей, а не живых щитов, как думает Россия».

«Но русские продолжают сеять ужасы, как если бы уроки в Ханое и война в Югославии нас ничему на научили», — продолжает издание. Не успел прекратиться хрупкий режим «прекращения огня» 19 сентября, как сирийские ВВС и особенно русские принялись бомбить Алеппо ночью и днем. Бомбы, которые расщепляют целые блоки зданий, зажигательное оружие, гораздо более пагубное и страшнее фосфорных бомб.

Как пишет автор статьи, «Владимир Путин прямо заявил, что будет рассматривать любую военную атаку против Сирии (читай — союзника — Асада) как акт агрессии против страны». Avvenire предполагает, что существует секретный оборонительный пакт Москва — Дамаск. «Дерзкое нападение коалиции может означать прямую атаку против российской территории. А значит, риск эскалации за углом. В том, что напряжение растет, виновата Москва. Она умножила медийно-дипломатическое давление на американцев и их союзников».