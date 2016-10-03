Москва, 3 октября, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Приостановление США контактов с Россией по сирийскому урегулированию — «проявление эгоизма вселенского масштаба помноженного на неспособность соблюсти собственные обязательства по февральским соглашениям и фактор обострившейся предвыборной гонки за пост президента США». Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября, об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР). «Им просто наплевать на судьбу Сирии, её народа, на мир в таком непростом регионе. Важнее реализация своих собственных интересов и амбиций, которые мы уже наблюдали в Ираке, Ливии и, к сожалению, братской нам Украине», — отметил парламентарий.

Кукрыниксы. Колониальные народы при свете «факела свободы». 1957

Депутат считает, что это решение — кульминация всех последних агрессивных действий и заявлений США против России на сирийском направлении, попыток огульно обвинить, представив нашу страну якобы «мировым монстром». При этом США, как всегда, пытаются перевалить вину «с больной головы на здоровую», отвлечь внимание от своих собственных просчетов, рассуждает Слуцкий.

В качестве примера он привел произошедшее 17 сентября в Дейр эз-Зоре, когда американская авиация бомбила позиции сирийской армии, тут же объявив, что это ошибка.

России еще предстоит выработать свои контрмеры, говорит он.

«Одно только можно сказать сейчас: мы не перестанем оказывать помощь сирийскому народу в борьбе с терроризмом, как и любой другой стране, которая обратиться к нам с такой просьбой», — заключил Слуцкий.

Власти США официально приостановили взаимодействие с Россией по вопросу соблюдения перемирия в Сирийской Арабской Республике, заявил на регулярном брифинге официальный представитель государственного департамента США Джон Кирби. При этом Кирби подчеркнул, что США будут продолжать использовать канал связи с Россией для предупреждения конфликтных ситуаций при контртеррористических операциях в Сирии, чтобы обеспечить безопасность своих военнослужащих.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с решением Вашингтона отказаться от двусторонних каналов общения с Москвой по урегулированию конфликта в Сирии. «Сожалеем о решении Вашингтона свернуть работу групп специалистов в Женеве, отозвать экспертов и ограничиться исключительно сферой предотвращения конфликтов», — заявила она в эфире программы «Время».