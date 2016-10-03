Вологда, 3 октября, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Задание Министерства обороны для Вологодской области в рамках осенней призывной кампании составляет около 1600 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном военкомате. В предыдущую осеннюю кампанию задание по призыву составляло 1500 человек.

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Осенняя призывная кампания — 2016 стартовала в России 1 октября и продлится до 31 декабря. Поскольку начало месяца выпало на субботу, то призывные комиссии в муниципалитетах Вологодчины приступили к работе с 3 октября. В общей сложности в регионе работают 28 комиссий: в 26 районах области, а также в Вологде и Череповце.

«Примерно 60% призывников будут проходить службу в Западном военном округе, который объединяет около 30 субъектов Российской Федерации. Остальные 40% — в Южном, Центральном и Восточном военных округах Вооруженных Сил РФ. Это сухопутные войска и Военно-морской флот, воздушно-космические силы и национальная гвардия, Воздушно-десантные войска и ракетные войска стратегического назначения», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Вологодской области Геннадий Фокин.

По его словам, в общей сложности в регионе подлежат призыву около 6000 человек 1989−1998 годов рождения. Уклонистов в области порядка 1000 человек — гораздо меньше, чем 3−4 года назад, когда число таких вологжан достигало нескольких тысяч. Это связывают с военно-патриотической работой, которая проводится со стороны государства и военных комиссариатов.