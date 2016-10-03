Пало-Альто, США, 3 октября, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Производитель электромобилей Tesla значительно расширил выпуск в третьем квартале и резко увеличил объёмы продаж, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

tesla.com Электромобиль Model S компании Tesla Motors

Компания миллиардера Илона Маска поставила на рынок до 24 500 автомобилей.

Это примерно на 70 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. После первоначальных трудностей в производстве осенью 2015 г. компания продала около 8,7 тысяч единиц популярной модели «Model X». Существенную часть бизнеса Tesla всё ещё составляет роскошный седан «Model S».

Другие 5500 автомобилей скоро будут доставлены клиентам и учтены в статистике продаж за четвёртый квартал, сообщает американская компания.