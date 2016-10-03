Великий Новгород, 3 октября, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Управление Пенсионного фонда РФ по Великому Новгороду и Новгородскому району переезжает в здание по улице Великой, 10, в Великом Новгороде, и на переезд учреждению требуется 527 тысяч рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такова начальная (максимальная) цена контракта, размещённого на официальном сайте госзакупок.

Ольга Ларина ИА REGNUM Здание Пенсионного фонда России по Новгородской области на улице Зелинского

Согласно конкурсной документации, до 25 декабря 2016 года управление Пенсионного фонда намерено переехать из зданий на Тихвинской, 11/16, Черемнова-Конюхова, 8 и Зелинского, 9-а в помещения бывшего офиса Новоблпотребсоюза на улице Великой, 10. В этом здании Пенсионный фонд займёт все четыре этажа.

В пресс-службе регионального управления Пенсионного фонда России корреспонденту ИА REGNUM пояснили необходимость переезда неудобствами для клиентов. Здание на улице Тихвинской, где размещается клиентская служба управления — «это здание с узкими коридорами, в нём отсутствует холл, нет возможности организовать более удобное место ожидания и приёма граждан». «Так как здание считается памятником исторического наследия, перепланировка невозможна. К тому же разрозненность территорий — три помещения в разных частях города — создаёт неудобства в работе. Поэтому переезд в новое помещение поможет не только оптимизировать работу и сделать её более эффективной, но и организовать удобную клиентскую службу, в том числе обеспечить приём маломобильных групп населения», — сообщили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что помещения на Тихвинской и Черемнова освобождаются полностью, а на улице Зелинского часть помещений остаётся в пользовании управления ПФР по городу и Новгородскому району. Кроме того, в здании на Зелинского останется и областное отделение ПФР.

Цену контракта в 527 тысяч рублей в управлении обосновали «анализом рынка в соответствии с федеральным законом №44». «Нами были направлены запросы в организации, оказывающие услуги, соответствующих установленным требованиям, и получены ценовые предложения. Цена контракта не может быть ниже, предложенной рынком. Но в ходе проведения торгов цена контракта может быть снижена самими участниками аукциона», — сообщили в пресс-службе управления. Подразумевается, что за эти деньги победитель аукциона должен организовать перевозку большого количества имущества управления, «включая погрузо-разгрузочные работы, разборку, упаковку, сборку и расстановку мебели в помещениях учреждения, офисной и компьютерной техники, принтеров, копировальных аппаратов, многофункциональных устройств, сканеров, оборудования серверной, электронной очереди, кондиционеров, архивных стеллажей». «При этом высокотехнологичное оборудование требует специализированного монтажа», — отметили в пресс-службе.

Помещения бывшего Новоблпотребсоюза региональное управление Пенсионного фонда РФ будет арендовать. Вопрос строительства нового здания, как пояснили в пресс-службе управления, — вне компетенции регионального отделения: «Это определяет Пенсионный фонд Российской Федерации, этот вопрос также согласуется с правительством РФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание ПФР по Новгородской области на улице Зелинского было введено в эксплуатацию в 1995 году. Здание на Тихвинской — 1912 года постройки, до революции 1917 года здесь размещалось офицерское собрание 22-й артиллерийской бригады. По некоторым данным, после выезда из этих помещений Пенсионного фонда там может разместиться городской ЗАГС.