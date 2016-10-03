Армения, 28 декабря, 2006, 18:53 — ИА Регнум. В вопросе вывода из Ахалкалаки российской военной базы и в условиях продолжающегося грузино-турецкого сближения, Демократический альянс "Единый Джавахк" не считает уместным оспаривать заключенные политические договоренности между двумя суверенными государствами - Россией и Грузией, и подходит к ситуации исключительно с точки зрения обеспечения гарантий безопасности джавахских армян. Об этом в интервью агентству "Джавахк-инфо" заявил член правления Альянса Ваагн Чахалян .

Отметив, что для Альянса право джавахских армян на безопасное проживание в своем родном крае является высшим приоритетом, он отметил, что с этой точки зрения последствия вывода военной базы можно рассмотреть в двух плоскостях. В экономической плоскости вывод военной базы является серьезным ударом для занятых там местных жителей. "Грузинские власти расточали множество обещаний джавахским армянам - от осуществления программ развития и притока инвестиций, до закупки картофеля для грузинской армии. К сожалению, всем нам известно, что эти обещания так и остались пустым звуком", - заявил Чахалян, добавив, что именно поэтому, сегодня не нужно обвинять джавахкских армян - граждан Грузии, когда они с сожалением воспринимают решение о выводе военной базы. Вместе с тем, член правления Альянса пожелал "центральным властям Грузии израсходовать финансовые средства, полученные для осуществления работ в Джавахке в рамках программы "Вызовы тысячелетия", с максимальной результативностью. Надеемся, что контролирующие осуществление программы структуры со всей ответственностью отнесутся к своим обязанностям".

В то же время Ваагн Чахалян заявил, что проблема вывода российской военной базы с точки зрения гарантии безопасности джавахских армян становится неизмеримо более значимой. После приобретения независимости Грузии до настоящего времени джавахские армяне демонстрировали максимальную бдительность и гражданскую волю, дабы не осложнять внутриполитическую ситуацию в Грузии, подчиняя право на защиту непрерывно нарушаемых своих, национального меньшинства прав сохранению территориальной целостности и стабильности страны. "Сегодня Тбилиси стал стратегическим партнером Турции и Азербайджана. Шаг за шагом углубляется грузино-турецко-азербайджанское сотрудничество в военной сфере. Независимо от всего, также и джавахский армянин имеет право задумываться о вопросах собственной безопасности. Наша озабоченность подпитывается не столько исторической памятью недалекого прошлого, но, в первую очередь, антиармянской истерией, свирепствующей в Грузии при полном попустительстве властей", - подчеркнул Ваагн Чахалян.

Демократический альянс "Единый Джавахк", исходя из сохранения стабильности, как внутри Грузии, так и региона в целом, призывает официальный Тбилиси не игнорировать элементарное право своих граждан - джавахских армян - на безопасное проживание на своей земле, и отказаться от мысли установления на месте сворачиваемой российской базы грузинского, турецкого или какого-либо другого военного присутствия, заявил он. "Мы хотим надеяться, что трезвый анализ ситуации подтвердит справедливость нашей точки зрения и послужит стабильности и взаимовыгодному углублению процессов интеграции как внутри Грузии, так и в южнокавказском регионе в целом. Джавахк, Грузия в целом и весь южнокавказский регион не должны отклоняться от курса на демократизацию и евроинтеграцию - рассчитывая на всестороннее содействие заинтересованных государств и международных структур", - заявил член правления Демократического альянса.

Напомним, что Ваагн Чахалян был недавно депортирован из Армении в Грузию. Армянские власти обвиняют его в незаконном пересечении государственной границы. Это его первое выступление после возврата в Грузию.