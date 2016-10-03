Тегеран, 3 октября, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Саудовская Аравия сменила тактику борьбы с Ираном, сделав ставку на развязывание опосредованных войн. Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV со ссылкой на командующего Организации пассивного сопротивления ИРИ, бригадного генерала Голам-Резу Джалали.

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«В последние годы мы боремся с Израилем, США и Саудовской Аравией в трёх сферах — вооруженное противостояние, конкуренция экономик и культурных систем. Эр-Рияд ведёт с нами опосредованную войну в регионе Ближнего Востока», — уточнил Джалали.

По словам генерала, «Израиль и Саудовская Аравия наводнили регион оружием, что представляет серьезную угрозу для Ирана». Тем не менее Джалали утверждает, что Тегеран контролирует все шаги своих противников и даже готов усилить их сдерживание для отражения потенциальных угроз.

«Эр-Рияд запасается оружием и закупает военную технику, что может угрожать Тегерану в ближайшем будущем», — резюмировал он, призвав иранских военных сохранять бдительность в области киберпространства, поскольку «в последние годы саудовцы нарастили свои возможности на данном направлении».

3 октября шиитское ополчение Йемена, которое пользуется неофициальной поддержкой Тегерана, произвело ракетный обстрел саудовского военного лагеря Montazah, расположенного на юго-западе королевства (провинция Захран), передает Masirah TV.