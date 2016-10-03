Уфа, 3 октября, 2016, 20:58 — ИА Регнум. 64 млн убытка: скандал в Башкиравтодоре

bashneft.ru «Башнефть»

26 сентября ИА «Башинформ» сообщило, что прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летнего бывшего гендиректора ГУП «Башкиравтодор». Он обвиняется в совершении преступления по статье «Растрата чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере». Являясь руководителем предприятия, с 2006 по 2010 годы обвиняемый открыл подконтрольные ему коммерческие фирмы. Им экс-гендиректор незаконно передал автотранспортную и другую дорожную технику. Впоследствии спецтехника предоставлялась госпредприятию в аренду за деньги. Республике был причинен ущерб более чем на 64 млн рублей. Обвиняемый свою вину не признал. В сентябре 2009 года он был освобожден от занимаемой должности, так как истек срок действия трудового договора. Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения.

Павловка — будущий туристический рай

Ряд СМИ сообщил в этот день, что в кабмине Башкирии создана рабочая группа по разработке параметров туристического кластера на побережье Павловского водохранилища, ее возглавил вице-премьер Дмитрий Шаронов. В состав рабочей группы вошли представители госкомитета по развитию туризма и предпринимательства, минлесхоза, минприроды, руководители территориальных управлений Росимущества, Росприроднадзора, а также представители бизнеса — генеральный директор группы «Павловский парк» Раиль Газизов, предприниматель Александр Дегтев, председатель совета директоров компании «Килстройинвест» Дмитрий Комлев. Павловское водохранилище расположено в долине реки Уфы на территории Караидельского, Нуримановского, Благовещенского районов. Образовано плотиной Павловской ГЭС, является излюбленным местом отдыха жителей республики.

Одна из двух главных бед Башкирии

«Уфа1» 26 сентября отметила, что общая протяженность дорог в Башкирии — 56 тыс. км, в том числе республиканских — 47 тыс. км. По последним данным, только 18,5 тыс. км дорог региона покрыто асфальтобетоном. Остальные дороги — гравийные или грунтовые, то есть вообще без покрытия. Всегого как «надежные» власти республики оценили только около 40% дорог Башкирии.

Налоговая политика региона на высоте

27 сентября ряд СМИ сообщил, что Башкирия вошла в число регионов-лидеров по степени эффективности налоговой политики. В рейтинге Центра налоговой политики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова республика находится на четвертом месте среди 12 субъектов РФ, налоговая политика которых признана наиболее эффективной. Первые три места заняли, соответственно, Москва, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ. При формировании рейтинга учитывались принятые меры по введению на территории налогообложения имущества организаций и физических лиц по кадастровой стоимости, патента для иностранных граждан, уровень дотационности, а также долговая нагрузка на бюджет.

Назад, к мытью классов и пришкольным огородам

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв поддержал возврат в образовательные учреждения трудового воспитания. Спикер республиканского парламента с одобрением воспринял намерение министра образования России Ольги Васильевой вернуть в школы практику привлечения учащихся для уборки классов и работ на пришкольных участках. «В свое время, когда принималось решение об освобождении школьников от этих традиционных обязанностей, мы активно возражали, направляли свои соображения в Государственную Думу о нецелесообразности такого нововведения. Особенно актуален этот вопрос для сельской местности, где в школах имеются приусадебные участки, — написал Константин Толкачёв на своей официальной странице в соцсети. — На них дети вместе с учителями выращивали овощи и фрукты, которые затем значительно обогащали их рацион в школьных столовых». Председатель Госсобрания подчеркнул также, что труд имеет большое значение в деле воспитания. Он отметил, что дети должны иметь привычку помогать старшим.

Не отчитался — не депутат

«Комсомольская правда в Уфе» 27 сентября сообщила, что в Учалинском районе досрочно прекращены полномочия двух депутатов муниципальных представительных органов. Причинами для принятия данного решения стал тот факт, что они не предоставили справки о доходах за 2015 год. Об этом сообщает республиканская прокуратура. «В соответствии с законодательством депутаты представительного органа обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», — гласит сообщение ведомства. По факту выявленных нарушений в адрес главы муниципалитета представление с требованием рассмотреть вопрос о лишении депутатов их полномочий. Но муниципальный орган отклонил акт прокурорского реагирования. Тогда прокуратура направила заявление в суд, где данные требования были удовлетворены.

Фонд «Урал» против ДУМ

«Коммерсант в Уфе» в этот день сообщил, что Арбитражный суд Башкирии принял к производству иск благотворительного фонда «Урал» (им управляет экс-президент республики Муртаза Рахимов) к Духовному управлению мусульман республики. Фонд требует через суд расторгнуть договор с религиозной организацией, заключенный в марте 2013 года, отмечается в материалах дела. На этапе подачи заявления в «Урале» сообщали, что расторгают благотворительный контракт, который подписывался с ДУМ для спонсирования строительства новой Соборной мечети Ар-Рахим на проспекте Юлаева в Уфе. Духовное управление является заказчиком строительства мечети, аффилированная с руководством управления ООО «Алтын курай» — генеральным подрядчиком. На 12 октября арбитраж назначил рассмотрение еще одного иска фонда к ДУМ — о взыскании 64,53 млн руб., которые, по мнению фонда, были потрачены управлением на нецелевые расходы. «Алтын курай» привлечен к этому процессу третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований.

Минфин Башкирии собирается снижать дефицит бюджета

Ряд СМИ 27 сентября сообщил, что в министерстве финансов Башкирии планируют, что к 2020 году дефицит республиканского бюджета (в 2016 году оценивается в 8% от расходов, или 11 млрд рублей) будет ежегодно сокращаться и к 2020 году за счет опережающего сокращения расходов составит 6,6% (8,5 млрд рублей). Из прогнозов Минфина следует, что в 2017 году доходы республиканского бюджета снизятся до 114,4 млрд рублей (в 2016 году прогнозируются в размере 131,9 млрд рублей), расходы — до 123,9 млрд рублей (в 2016 году — 143,4 млрд рублей), дефицит сократится до 7,7%, или 9,5 млрд рублей. В 2018 году доходная часть, как предполагается, увеличится до 117,3 млрд рублей, расходная — до 126 млрд рублей, дефицит снизится до 9 млрд рублей. (7,1%). В 2019 году дефицит бюджета должен снизиться до 8,5 млрд рублей (6,6% от расходов) за счет увеличения доходов до 120,8 млрд рублей, расходов — до 129,3 млрд рублей.

Что-то дороже, что-то дешевле

28 сентября ряд СМИ сообщил, что в Башкирии с 21 по 27 сентября 2016 года на 2,4% подорожали куриные яйца (средняя цена за десяток составила 50 рублей), на 1,7% — морковь (21,40), на 1,6% — сливочное масло. Незначительно, на 1,5%, выросли цены на мясо кур, вермишель — на 1,2%, свинина — на 0,5%. Почти не изменилась стоимость говядины (294), баранины (341). На 3% подешевела капуста, гречка, яблоки — на 2%, картофель-на 1,5%.

За 2 млн ущерба — 115 тыс. штрафа

Газета «Республика Башкортостан» в этот день сообщила, что в Белебеевском районе добытчики глины причинили ущерб природе почти на 2 млн рублей. Коммерческие организации добывали природные ресурсы без соответствующей лицензии, это выяснилось в ходе прокурорской проверки соблюдения природоохранного законодательства в деятельности «Дорремстрой», «ЭлектроСтрой», «Уралстроймонтаж» и органов местного самоуправления. Недропользователей обязали прекратить незаконную добычу недр, произвести рекультивацию земельного участка и взыскать с них причиненный ущерб в пользу государства. За пользование недрами без лицензии, самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы в отношении каждой фирмы также возбуждены административные дела, они оштрафованы на общую сумму 115 тыс. рублей.

300 млн рублей на детский отдых

Ряд СМИ 28 сентября сообщил, что Уфа потратила на летний детский отдых 295,1 млн рублей. Это почти на 2 млн рублей больше, чем в прошлом году. Эти данные на оперативном совещании в администрации города 28 сентября озвучила начальник Управления образования администрации Уфы Елена Хаффазова. Эти деньги пошли на отдых 116 тыс. 600 детей (88,8% от общего количества школьников). По количественному показателю Уфа среди городов-миллионников на первом месте, а по проценту охвата — на второй строчке после Челябинска (91,2%). Самый массовый вид отдыха был организован в центрах с дневным пребыванием — 13 тыс. 280 человек. В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 16 тыс. 509 детей, в туристических — 1 тыс. 203. В многодневные категорийные походы сходили 11 тыс. 887 человек.

Паспорта для нелегалов

29 сентября ряд СМИ сообщил, что Федеральная служба безопасности раскрыла в Уфе деятельность этнической преступной группы, снабжавшей мигрантов поддельными документами. Данные о деятельности группы были получены оперативниками в ходе расследования уголовного дела о подготовке несостоявшегося диверсионно-террористического акта в Уфе, организаторы и исполнители которого использовали поддельные документы, удостоверяющие личность, сообщают в ФСБ. Позже в московском регионе была вскрыта сеть, занимавшаяся изготовлением поддельных документов и легализацией мигрантов в России. В сентябре в отношении ее участников были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная миграция». В ходе расследования задержано более ста граждан стран СНГ, из которых четверо находились в розыске по подозрению в экстремистской деятельности, 35 подлежали депортации. По версии следствия, производством фальшивых документов занимались семь типографий, в которых изъято более 200 подделок, голограммы для изготовления паспортов, штампы и более 1,5 кг наркотиков.

Нелады в детсадах

В это же день ИА «Башинформ» рассказало о ряде происшествий в детских садах республики. В Уфе следователи проверяют факт избиения ребенка в детском саду. В СМИ появилась информация, что у воспитанника дошкольного учреждения №301 Октябрьского района родители обнаружили телесные повреждения. Отец мальчика утверждает, что воспитательница наказала его сына за разговоры во время приема пищи. Следственный комитет по республике инициировал проверку. Степень тяжести вреда здоровью пока не определена.

А в Белорецке деятельность пищеблока одного из дошкольных учреждений города по решению суда была приостановлена на 30 суток. Из Белорецкого межрайонного филиала Центра гигиены и эпидемиологии в территориальный отдел Роспотребнадзора поступили экстренные извещения о заражении детей острыми кишечными инфекциями. Воспитанники ходили в младшую группу одного и того же детского сада. Проверка показала, что были нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации питания горожан, в том числе при приготовлении пищи и напитков. Продукция представляла непосредственную угрозу жизни и здоровью детей. В суде представитель детсада согласилась с протоколом об административном правонарушении. Кроме того, она добавила, что работа пищеблока приостановлена, а нарушения устранены

Предприятия-должники

Ряд СМИ 39 сентября сообщил, что в Башкирии предприятия задолжали почти 18 млрд рублей: такие данные по просроченным займам приводит Башстат за восемь последних месяцев. Количество долгов у предприятий Башкирии поражает. Так, сумма просрочки составляет 1,5% от общей суммы общего кредита в 1 трлн рублей. Экономический кризис и жесткие санкции дают о себе знать, и, несмотря на заверения о том, что заводы завалены «вкусными» предложениями, многие предприятия просто не знают, как сводить концы с концами. Так, в июле самые крупные просроченные долги имели компании из сферы обрабатывающих производств — 7,5 млрд рублей. Также солидный долг числится за строительными компаниями — 1,8 млрд рублей, предприятиями транспорта и связи — чуть более 1,5 млрд рублей, и фирмами, занимающимися реализацией недвижимости — 1,3 млрд рублей.

Примечательно, что по заверениям властей, последние четыре месяца просроченная кредитная задолженность вроде бы уменьшается. Пик пришелся на март, тогда башкирские предприятия просрочили платежи на сумму 25,5 млрд рублей. С апреля «просрочка» падала. Так или иначе, если даже долги по кредитам сокращаются, задолженность по зарплатам на тех же предприятиях только растет. Так, недавно рабочие «Благовещенского судостроительно-судоремонтного завода» подали коллективное обращение в районную прокуратуру, и только после этого им выплатили часть зарплат. В ходе проверки прокуратура установила, что предприятие в течение нескольких месяцев не выплачивало заработную плату сотням работников, что в общей сумме составило более 8 млн рублей. В итоге прокуратура через суд потребовала погасить задолженность.

Уровень детского суицида не снижается

30 сентября «Уфа-пресс» выяснял, почему в Башкирии вырос уровень детского суицида. Этот факт констатировали и обсудили участники круглого стола, посвященного проблеме предотвращения суицидов среди несовершеннолетних, который прошел сегодня в Госсобрании республики. Тревожную статистику озвучил главный врач Республиканского психотерапевтического центра Ильгиз Тимербулатов. По его словам, общий уровень суицидов в республике остается выше, чем в целом России и в Приволжском округе. В 2015 году наметился некоторый спад (39,9 случаев на 100 тыс. населения против 42 в 2012 году), при этом по сравнению с 2014-м примерно на 30% выросло число случаев суицида среди несовершеннолетних: 49 против 36. Больше стало и незавершенных попыток свести счеты с жизнью — 126 (в 2014 году — 102). На каждый завершенный случай суицида приходится около 20 незавершенных, из них примерно на 70% — это так называемый демонстративный суицид. Из свершившихся случаев самоубийств 15−18% приходится на «демонстрацию», которая по неосторожности закончилась трагично.

В рейтинге причин детского и подросткового суицида лидируют внутрисемейные проблемы, на втором месте — внутриличностные, на третьем — социально-бытовые неурядицы. Далее следуют одиночество и психические расстройства. Проблема усугубляется отсутствием первичной психологической помощи, низкой квалификацией медперсонала, отсутствием маршрутизации при оказании помощи детям. Росту суицидальных настроений способствуют безработица (особенно на селе) и алкоголизация населения. Главврач предложил республиканским парламентариям разработать законопроект об оказании психологической помощи населению, исключающий деятельность разного рода «экстрасенсов» и «колдунов», получивших на курсах диплом психотерапевта (подобный закон уже действует в Татарии).

Уфа и Ульяновск — братья навек

Ряд СМИ в этот день сообщил, что 30 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» глава Башкирии Рустэм Хамитов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписали соглашение между правительством РБ и правительством Ульяновской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Документ подписан сроком на пять лет с целью развития и укрепления двухсторонних связей. В соответствии с соглашением регионы будут сотрудничать в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, лесной промышленности, научных исследований и инноваций, транспорта, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, строительства, образования, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и туризма. Также предполагается обмен опытом в сфере реализации государственной национальной и молодежной политики, социальной защиты населения, информатизации и связи, средств массовой информации, взаимодействия с общественными организациями.

И всё-таки продадут

30 сентября ряд СМИ сообщил, что госпакеты акций «Башнефти» и «Роснефти» будут приватизированы в этом году, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с российскими деловыми кругами в рамках международного инвестфорума «Сочи-2016». Как сообщалось, в настоящее время рассматриваются несколько предложений консультантов по приватизации: рассматривать приватизацию «Башнефти» и «Роснефти» как единое целое, продать сначала 19,5% «Роснефти», а потом 50,08% «Башнефти» или наоборот. Изначально планировалось, что первой будет продана «Башнефть», однако в конце августа на фоне споров о возможности участия в сделке подконтрольной государству «Роснефти» и ряда обращений властей Башкирии правительство неожиданно решило перенести приватизацию компании. К тому времени уже была проведена независимая оценка компании: доля в уставном капитале «Башнефти», принадлежащая Росимуществу, была оценена в интервале от 297 млрд до 315 млрд руб. Минэкономразвития сообщало о девяти претендентах на «Башнефть», основными из них рынок называл «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть». По данным источников агентства Bloomberg, глава «Роснефти» и председатель совета директоров госхолдинга «Роснефтегаз» Игорь Сечин предложил правительству следующую схему: «Роснефть» покупает контроль в «Башнефти» за $5 млрд, а затем «Роснефтегаз» продает 19,5% самой «Роснефти» за $11 млрд. Министр экономического развития Алексей Улюкаев называл оценку 19,5% «Роснефти» в $11 млрд «близкой к действительности».

Офисный недострой опасен

1 октября многочисленые СМИ обсуждали итоги пожара, возникшего в недостроенном офисном здании в центре Уфы 30 сентября. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. Один из строителей на глазах очевидцев выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара, и разбился насмерть. Позже следователи выяснили, что это гражданин Северной Кореи и работал в Уфе легально по рабочей квоте. Прибывшие на место пожара спасатели эвакуировали из горящего здания 10 человек, пятерых из них доставили в больницу. Один после оказания медицинской помощи был отпущен домой, четверых госпитализировали, двое из них остаются в реанимации. Все пострадавшие получили различные травмы и отравление продуктами горения. По сообщению Минздрава Башкирии, их жизням ничего не угрожает, среди них тяжелых нет, состояние пациентов средней тяжести. В ходе проверки правоохранители выяснили, что основная часть строителей — граждане Северной Кореи. Специалисты выясняют, легально ли работали иностранцы в России. Правоохранители сообщают, что причиной возгорания могло стать нарушение в работе со сварочной аппаратурой. Информация о том, что в центре города пожар, быстро распространилась в социальных сетях. В интернете появились видео и фотосъемки очевидцев, как охвачено огнем и дымом высотное здание. Многие смельчаки активно помогали спасателям разгружать улицу от припаркованных машин, которых здесь всегда много.

«Башнефть» — это бренд

2 октября «Уфа1» сообщила, что Глава республики Рустэм Хамитов заявил, что основным претендентом на приобретение госпакета акций «Башнефти» является «Роснефть». Он также сказал, что среди кандидатов выделяется и «Лукойл» и что менеджмент башкирской нефтяной компании уже проводит различные консультации как с первой, так и со второй компанией. «С ними обговорили, если они будут покупать пакет федеральный, то наши условия все будут соблюдены — дивиденды, благотворительность, регистрация в республике обязательная, налоговые поступления в том же объеме. Это все обговорено», — отметил глава региона. По его словам, в любом случае «Башнефть» сохранится как отдельный бренд. «Консультации идут по сохранению дивидендов, благотворительным программам. Я думаю, что компания останется, должна остаться самостоятельной. «Башнефть» — это бренд. Его очень хорошо знают в мире», — сказал Хамитов. Напомним, что в августе приватизация компании была отложена на неопределенный срок. Глава Башкирии сообщил, что больше сроки меняться не будут. Стоимость госпакета акций «Башнефти» оценивается в 297−315 млрд рублей. Основными акционерами являются Российская Федерация в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция).