Сухум, 3 октября, 2016, 20:55 — ИА Регнум.



abhazia.com Флаг Абхазии

За несколько дней до праздника, когда весь многонациональный народ Абхазии готовился торжественно отметить 23-ю годовщину Победы в отечественной войне 92−93 годов, на сайте российского информационного агентства «REGNUM» появилась статья Авигдора Эскина о событиях, связанных с освобождением Сухума в сентябре 1993 года. Разумно было-бы предположить, что публикация, размещенная в разделе «Экспертное мнение», должна была изобиловать новыми фактами из истории прошедшей войны, и размышлениями автора о причинах случившегося. На деле все оказалось куда банальнее. Г-н Эскин предстал в роли очередного дилетанта, оторванного от реальности. Сказать, что доморощенный «эксперт» плохо владеет фактологическим материалом и не сильно разбирается в элементарных вещах, значит не сказать ничего. Автор напоминает оголтелых грузинских националистов, в самом начале войны сочинивших миф о зверствах абхазов против мирного населения. Зверства действительно имели место, но были делом рук солдат Госсовета Грузии. Достаточно вспомнить про Латскую трагедию, расстрелы людей на оккупированных территориях по этническому признаку. Но Эскин, видимо, захотел быть большим католиком, чем Папа Римский и повторил то, во что перестали верить и сами грузинские провокаторы. Говорить более об израильском «публицисте и общественном деятеле» не имеет смысла, как говорится, велика честь. А вот о СМИ, опубликовавшем этот материал, сказать надо.

Информационное агентство «REGNUM» по праву считается одним из ведущих и входит в топ 5 самых крупных и цитируемых агентств России. С Абхазией это агентство связано давней и продолжительной дружбой. Достаточно вспомнить, что именно «REGNUM» единственный «признал» Абхазию, разместив ее первой в списке зарубежных стран в начале 2000-ых, чем вызвал шквал критики со стороны Грузии и, что греха таить, многих российских политиков и информационных агентств. Именно этим объяснялись мотивы политической партии «АПСНЫ», решившей подписать меморандум о сотрудничестве. Мы исходили из того, что надо активизировать присутствие Абхазии в информационном пространстве России, сократить количество ангажированных, явно заказных материалов, участившихся в последнее время. В случае с известной статьей получилось, к сожалению, донельзя наоборот. Не будет лишним напомнить, что Абхазия является верным и надежным союзником России. Между нашими странами подписано более сотни соглашений и договоров. Мы уверены, что статус стратегических партнеров должен распространяться, в том числе на медийное сообщество. Что вовсе не означает отсутствие в информационной ленте иной точки зрения. Но подача информации, тональность статей должна соответствовать духу и букве российско-абхазских взаимоотношений. Так же хотелось бы отметить, что недостаток информации об Абхазии не повод размещать материалы сомнительного содержания, пусть и подписанного автором. Уверены, что случившиеся не должно послужить прекращению сотрудничества. Напротив, считаем важным активизировать работу по созданию полноценного корреспондентского пункта «REGNUM» в республике Абхазия для более качественного освещения событий происходящих в Абхазии и для того, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов. Партия «АПСНЫ» всегда готова предоставить исчерпывающую, объективную и правдивую информацию о событиях происходивших в нашей республике, ее истории, сегодняшнем состоянии и планах на будущее.