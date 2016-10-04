Санкт-Петербург, 4 октября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжает свою программу Фестиваль авторских комиксов и иллюстрации «Бумфест». В этом году смотр отмечает своё десятилетие, и, несмотря на отсутствие госфинансирования, расширяет масштаб и принимает множество гостей из-за рубежа.

Пресс-служба фестиваля «Бумфест» На петербургском фестивале авторских комиксов «Бумфест»

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О том, как проходит юбилейный «Бумфест», мы спросили у директора фестиваля Дмитрия Яковлева.

«Мы удовлетворены тем, что у нас получилось, — комментирует Дмитрий, — Конечно, всегда остаётся какая-то часть, как, наверное, на любом мероприятии, которую можно было бы сделать чуть лучше. Но в целом я очень доволен тем, как прошёл наш образовательный уикенд с 23 по 25 сентября. Усадьбу Державина за три дня посетило порядка 1200 человек».

Для сравнения, по словам Яковлева, аудитория прошлого «Бумфеста» была на 20−30 процентов меньше.

Пресс-служба фестиваля «Бумфест» На петербургском фестивале авторских комиксов «Бумфест»

В Музее-усадьбе Державина на набережной Фонтанки фестиваль стартовал 15 сентября, где в течение недели одна за другой открывались выставки российских и зарубежных авторов. Основная образовательная программа пришлась на выходные. В эти дни свои книги любителям комиксов представили авторы из Кореи, Швеции, Италии, Австрии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Сербии, США и других стран.

Иностранные гости отзывались о «Бумфесте» более чем положительно.

«Многие европейские фестивали комиксов, такие как Французский фестиваль или Fumetto в Швейцарии старше и масштабней нашего. Но многие иностранные авторы, побывав сейчас у нас, сравнивали наш фестиваль с теми. Я был на обоих и понимаю, что такое сравнение очень почётно», — комментирует Дмитрий Яковлев.

Пресс-служба фестиваля «Бумфест» На петербургском фестивале авторских комиксов «Бумфест»

За три дня в музее прошли десятки презентаций, лекций, мастер-классов, а также книжная ярмарка. О своих книгах посетителям рассказали Мавил из Германии, Жуён Чой из Республики Корея, Анна Зоммер из Швейцарии, Брехт Эвенс из Бельгии, Ричард Макгуайр из США и многие другие.

Российские авторы Захар Ящин, Олег Тищенков, Виктор Меламед, а также Осхиль Юнсен из Норвегии провели серию мастер-классов, часть из которых была посвящена детям. Как отметил Дмитрий Яковлев, детские мастер-классы проводятся на фестивале впервые и стали своего рода экспериментом.

Пресс-служба фестиваля «Бумфест» На петербургском фестивале авторских комиксов «Бумфест»

«Мы попросили взрослых художников сделать что-то для детей. И я знаю, что детская реакция была прекрасная, все были очень довольны. Многие дети приехали на фестиваль из других городов и записались сразу нас все мастер-классы. У нас сначала было условие, что один ребёнок может посетить только один мастер-класс, но видя их огромное желание, мы записали всех желающих везде».

Ежегодно в рамках «Бумфеста» проходит детский и взрослый конкурс рисованных историй, лучшие из работ которого получают возможность участия в фестивальных выставках. Темой нынешнего года стал «Репортаж». Итоги конкурса планировалось объявить 25 сентября, но, как стало известно, окончательное решение будет озвучено только в конце фестиваля. Из-за насыщенной программы организаторы просто не успели определиться с победителями.

Пресс-служба фестиваля «Бумфест» На петербургском фестивале авторских комиксов «Бумфест»

«Мы берём ещё время, чтобы более детально всё прочитать и просмотреть, в более спокойной обстановке, чтобы выбор в итоге оказался как можно менее спонтанным. Так что в конце этой недели мы соберёмся и всё детально обсудим», — говорит директор «Бумфеста».

С выбором победителя затянули впервые за всю фестивальную историю. «Возможно, это к лучшему с точки зрения объективности», — объясняет Дмитрий Яковлев.

Особой популярностью на фестивале пользуется ярмарка, где новинки авторских комиксов и графических романов можно приобрести прямо с автографом. Особенно быстро расходятся книги авторов, которые посетили фестиваль. Любители комиксов выстраиваются в очереди за мавиловским «Киндерландом», романом без слов «Дамы-драмы» Анны Зоммер, комиксом Ричарда Макгуайра «Здесь», а также российскими графическими романами «ШУВ» Ольги Лаврентьевой и «Сомной» Дани Удобного. Всего за несколько дней разошлась новая книга Тома Голда «Лунный коп». Хотя самого автора и не было на фестивале, российские читатели его очень любят.

Пресс-служба фестиваля «Бумфест» На петербургском фестивале авторских комиксов «Бумфест»

Фестивальные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге до 9 октября. О том, состоится ли следующий «Бумфест», Дмитрий Яковлев пока точно не сообщает.

«После того, как провели основную часть в этом году, конечно, сразу захотелось сделать следующий. Хотя в какой-то момент были мысли закончить на десятом. Но сейчас есть большое желание продолжать. Проведение следующего «Бумфеста» будет зависеть от многих факторов, в частности от того, примет ли нас Музей Державина, или от финансирования. Тяжеловато было без господдержки, но мы не обанкротились».

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