Минск, 3 октября, 2016, 20:50 — ИА Регнум.



Микеланджело Караваджо. Шулеры. 1596

Генпрокуратура России обратила внимание на поставки яблок и грибов из Белоруссии в объёмах, которые в пять раз превышают собранный в постсоветской республике урожай (по данным Минсельхозпрода РБ), что может свидетельствовать о способности Александра Лукашенко творить чудеса. Об этом говорится в распространённом 3 сентября заявлении международного Центра гражданских инициатив «Наш дом».

«На этом примере мы видим, что белорусское руководство на словах высказывает полную приверженность союзу с Россией, а на деле — использует интеграцию для откровенного мошенничества, для обмана своих партнеров, в данном случае — российских, — констатировала руководитель Центра общественных инициатив «Наш Дом» Ольга Карач. — Что интересно, официальный Минск даже не боится разоблачения — а ведь для этого достаточно всего-то сопоставить две цифры, что и сделали в Генпрокуратуре России. Видимо, Александр Григорьевич всерьез считает себя главным и незаменимым союзником России, которому дозволено все. Но тогда непонятно, почему он за очередными кредитами и инвестициями сейчас отправился не в Москву, а в Пекин».

Представители белоруской общественности отметили также, что Россельхознадзор и другие российские проверяющие органы «регулярно заворачивают в Смоленской и Брянской областях идущие из Белоруссии партии продуктов — либо некачественных, либо откровенно нарушающих торговые санкции», отметив также, что «предприимчивые белорусы не оставляют попыток заработать свой кусок хлеба на «санкционных войнах» России с Западом».

«Хотя, конечно, нельзя исключать и того, что Александр Лукашенко просто сотворил чудо, превратив каждое яблоко в пять яблок, а каждый гриб — в пять грибов, — признает Ольга Карач. — Не сомневаюсь, что это ему по силам. Ведь как-то он уже заявил колхозникам: «Вы просили дождь? Я дал вам дождь!». Так, очевидно, произошло и на этот раз».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Минск и Москва в очередной раз обменялись обвинениями в несоблюдении союзнических отношений во взаимной торговле продуктами питания. Проблема поставок «санкционки» из Белоруссии не теряет актуальности с 2014 года, когда по распоряжению Александра Лукашенко был создан «белорусский продовольственный оффшор», насыщающий российский рынок не только контрабандой из ЕС, но также недоброкачественным продовольствием белорусского производства. Правительству РФ известны российские компании, которые зарабатывают на поставках и реализации таких товаров.