Краснодар, 4 октября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Ростовская область подводит итоги участия в международном инвестиционном форуме «Сочи-2016». На форуме донской регион представил 114 проектов с совокупным объемом инвестиций более 690 млрд рублей. И результат впечатляющий — объем инвестиций по соглашениям, подписанным главой региона, превысил 20 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

donland.ru Губернатор Ростовской области Василий Голубев

В частности, подписано шесть соглашений, четыре из которых заключены с компаниями-инвесторами. Например, договор о модернизации Азовского зернового терминала с объемом инвестиций 700 млн рублей заключен с компанией «Аутспан Интернешнл». Соглашение с инвестициями в 2 млрд рублей подписано с компанией «Промэкспедиция», которая построит «Азовский Зерновой Терминальный Комплекс». Благодаря этому мощности своего действующего предприятия — крупнейшего в России зернового терминала для погрузки судов типа «река-море» — компания расширит почти втрое.

Также заключено соглашение с ГК «ЮгСтройИнвест» в сфере жилищного строительства. Компания инвестирует 15 млрд рублей в возведение жилого микрорайона «Красный Аксай» в Ростове-на-Дону. Одна из крупнейших российских розничных сетей — компания «Лента» — инвестирует 3 млрд рублей в строительство ещё трёх своих гипермаркетов на Дону.

«В нынешних непростых экономических условиях мы получили в «Сочи-2016» достаточно неплохой результат. Все проекты являются драйверами экономики всей области либо её территорий. Привлечь в Ростовскую область любое новое предприятие, новые инвестиции и создать рабочие места — эти цели перед собой ставит сегодня правительство региона», — отметил губернатор Василий Голубев.

Помимо этого, подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве Ростовской и Орловской областей.

Заслуживает внимания еще один проект. Правительство Ростовской области, Минприроды РФ, Росприроднадзор и «Трубная металлургическая компания» договорились о совместном выполнении в 2017 году мероприятий Года экологии. В соответствии с соглашением, «ТМК» берется в срок до середины 2017 года завершить реконструкцию трубопрокатного производства «Таганрогского металлургического завода», а также построить блок очистки химических стоков. Благодаря этому металлургическое производство в Таганроге сможет повторно использовать в оборотном цикле до 180 тыс. куб. метров очищенной воды. Компания намерена вложить в проект 228 млн рублей.

«Для Ростовской области важно, что собственник крупнейшего металлургического завода последовательно, шаг за шагом, модернизирует производство таганрогского предприятия. Три года назад завершили масштабный проект, заменив мартен на дуговую электросталеплавильную печь, до этого ввели в строй новую подстанцию. Теперь очередной шаг — строительство очистных сооружений, и это особенно актуально, поскольку срок ввода блока очистки запланирован на 2017 год, который объявлен президентом страны Годом экологии», — считает глава донского региона.

Стоит отметить, что Ростовская область вошла в тройку лидеров по соцразвитию регионов. Во всероссийском конкурсе программ социального развития регионов лауреатом премии им. А.П. Починка в номинации «Повышение качества жизни пожилых людей» стала донская программа «Народный университет «Серебряный век». На инвестфоруме в Сочи диплом губернатору вручила заместитель председателя правительства РФ — председатель попечительского совета конкурса Ольга Голодец.