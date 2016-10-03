Оренбург, 3 октября, 2016, 21:32 — ИА Регнум. В Оренбурге 3 октября состоялась встреча президента Владимира Путина с местным бизнес-сообществом. Глава государства назвал встречу неформальной и просил предпринимателей быть откровенными, сообщает kremlin.ru.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с представителями деловых кругов Оренбургской области

Путин напомнил, что у Оренбуржья протяженный участок границы с Казахстаном. Президент проявил интерес к международному сотрудничеству бизнесменов. Главу государства интересовали тема в общем и конкретные детали: нужна ли поддержка правительственного уровня, уровня правительств обеих стран, межгосударственного уровня, а также есть ли взаимодействие с административными органами, доходят ли до предпринимателей предпринимаемые правительством усилия, направленные на поддержку бизнеса; работают ли в Оренбурге программы соответствующей поддержки; как складываются отношения с административными структурами.

Стоит отметить, что на встрече присутствовали полпред президента в ПФО Михаил Бабич и главы профильных министерств РФ: министры финансов Антон Силуанов, торговли и промышленности Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, а также губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Оренбургский бизнес представляли девять предпринимателей.

Они рассказали о работе с коллегами из Казахстана и о своем бизнесе. Так, в качестве актуальной проблемы была названа низкая пропускная способность на погранпункте «Сагарчин».

Директор ООО «Пластик» Денис Гончаров проблемой назвал дефицит сырья — цветных металлов и полипропилена. Он выразил готовность в планомерном развитии и приграничное сотрудничество помогает в развитии: «Однако в России наблюдаются неравные условия между российскими компаниями и иностранными предприятиями, работающими в Особых экономических зонах. У них много преференций, и главная — ввоз продукции с пониженными пошлинами или и вовсе без пошлин. Часто и вовсе ввозится готовая продукция, ломая нам рынок», — выразил мнение бизнесмен.

«Есть мнение, что это действительно неравная конкуренция. При решении вопроса о том, кого и с какими проектами пускать в Особые экономические зоны, нужно работать более тщательно. Ведь наша задача — не создавать нечестную конкуренцию, а завлекать новых резидентов», — сказал в ответ Владимир Путин и поручил Минэкономразвития проработать данный вопрос.

Кроме того, на встрече поднимались вопросы о сокращении сроков возвращения НДС при экспорте продукции в Казахстан; отсутствия переходного периода между упрощенным и полным налогообложением для молодых предприятий; проблемы согласования аренды собственности с федеральными министерствами и забюрокрачивания данной сферы. Ученый и предприниматель Рамиль Рахматуллин указал на необходимость создания «единого окна» в Минобразования для продвижения инициатив молодых ученых. Была озвучена тема недостаточного информационного взаимодействия бизнес-среды Оренбургской области и предпринимателей из Казахстана.

По завершению встречи глава государства отметил, что она прошла «без словоблудия, конкретно и предметно»: «Мои коллеги из Правительства берут на себя обязательства проследить за озвученными замечаниями и рекомендациями», — сказал президент.

Напомним, 3 октября в Оренбургской области с визитом побывал президент РФ Владимир Путин. Он посетил заповедник «Оренбургский», где состоялся выпуск первых шести лошадей, уже адаптированных к естественным условиям, из акклиматизационных загонов в основную часть заповедника. Глава государства принял участие в этом важном этапе экологического проекта.

Вечером Путин провел встречу с представителями региональных деловых кругов, задействованных в приграничном российско-казахстанском сотрудничестве.

Стоит отметить, что 4 октября президент РФ нанесет визит в Казахстан, где будут обсуждаться вопросы российско-казахстанских отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и других региональных объединений.