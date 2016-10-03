Чебоксары, 3 октября, 2016, 20:42 — ИА Регнум. В Чувашии индекс потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в сентябре 2016 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,1%, декабрю 2015 года — 103,2%, сентябрю 2015 года — 105,5%. Такие данные публикует Чувашстат.

Bernard Goldbach Стресс

Продовольственные товары подорожали за месяц на 0,1%. Более всего подорожали: яйца — на 5,5%, молоко и молочная продукция — на 3,3%, варенье, джем, повидло, мед, мясопродукты, масло и жиры — на 2,3 — 2,0%, сыр, соль, соус, специи, концентраты, напитки безалкогольные — на 1,7 — 1,0%. Снизились цены: на сахар — на 11,0%, плодоовощную продукцию, включая картофель — на 6,2%, макаронные и крупяные изделия — на 3,1%, консервы овощные, рыбопродукты, муку, чай, кофе, мороженое, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,3 — 0,1%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в конце сентября 2016 года составила 3147,27 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 2,1%, с начала года увеличилась на 0,9%.

Непродовольственные товары подорожали за месяц на 0,5%. Более всего подорожали: часы и товары для садоводства — на 2,5% и 2,1% соответственно, ювелирные изделия, парфюмерно-косметические товары, табачные изделия, моющие и чистящие средства, трикотажные изделия, одежда и белье, обувь кожаная, текстильная, комбинированная — на 1,9 — 1,0%, ткани, полотенца, чулочно-носочные изделия, велосипеды и мотоциклы, металлическая посуда, товары для физической культуры, спорта и туризма, бумажно-беловые товары — на 0,9 — 0,6%. Подорожали меха и меховые изделия, галантерея, инструменты и оборудование, мебель, фарфоро-фаянсовая посуда, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, строительные материалы, медицинские товары, товары для животных, электротовары и другие бытовые приборы, печатные издания, спички, стеклянная посуда, игрушки, прочие культтовары — на 0,5 — 0,2%, легковые автомобили — на 0,03%. Снизились цены на ковры и ковровые изделия — на 2,5%, обувь резиновую — на 1,2%, телерадиотовары, средствасвязи, топливо моторное, нитки, персональные компьютеры — на 0,6 — 0,1%.

Услуги подешевели за месяц на 0,4%. Более всего снизилась стоимость услуг: санаторно-оздоровительных и в сфере зарубежного туризма — на 11,5% и 5,8%соответственно, пассажирского транспорта и страхования — на 1,0% и 0,5%; стоимость посреднических и прочих услуг снизилась на 0,1%. Подорожали услуги связи, банков, ветеринарные, бытовые, медицинские, физической культуры и спорта — на 0,8 — 0,1%, в системе образования — на 0,02%, жилищно-коммунальные — на 0,01%.