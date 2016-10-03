Тегеран, 3 октября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Международные нефтяные компании направили в Тегеран свои первые предложения по разработке нефтегазовых месторождений ИРИ. Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV со ссылкой на Tasnim News.

ИА REGNUM

В частности, речь идёт о 10 компаниях, представивших министерству нефти Ирана свои соображения по развитию 15 проектов.

Список включает следующие корпорации: Total, «Лукойл», Shell, Eni, OMV, CNPC и Sinopec, а также индонезийская Pertamina.

В списке самых прибыльных проектов — месторождение Южный Азадеган, заявку на разработку которого направила Total.

Южный Азадеган (провинция Хузестан) обнаружен ещё в 2001 году. Тогда эксперты назвали месторождение крупнейшей в мире нефтяной находкой за последние десятилетия.

Далее в списке значится месторождение Ядаваран (юго-запад города Ахваз), на которое претендуют Shell и Sinopec.

Напомним, что Total и Shell ведут переговоры с Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) с начала 2000-х, пытаясь заполучить Южной Азадеган и Ядаваран, но их переговоры не увенчались успехом. Shell также претендует на повторное освоение месторождения Соруш, расположенного в Персидском заливе.

Что касается Eni и Hyundai, то они заинтересованы в разработке месторождений Южного Парса, конкретные локации которых пока не разглашаются.